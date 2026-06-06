Insólito: perdió una rueda y casi causa una tragedia en la ruta 250

Un cipoleño sufrió el impacto de un neumático que se desprendió de una camioneta que circulaba en sentido contrario. El conductor se salvó de milagro al chocar contra un arbusto.

El conductor cipoleño perdió el control del vehículo y terminó debajo de un arbusto.

Un vecino de Cipolletti protagonizó un insólito accidente este sábado por la mañana sobre la ruta nacional 250 , a unos 30 kilómetros de Pomona , luego de que una rueda se desprendiera de una camioneta que circulaba en sentido contrario e impactara contra su vehículo. El conductor logró evitar un trágico desenlace al terminar fuera de la calzada de la ruta y chocar contra un arbusto , lo que provocó que sufriera únicamente lesiones leves.

El incidente se registró minutos después de las 10.00 horas, cuando el conductor viajaba a bordo de un Volkswagen T-Cross con destino a Cipolletti . Uno de los neumáticos se desprendió de la caja de una camioneta Toyota que circulaba en sentido contrario, y golpeó de lleno el automóvil del cipoleño.

Producto del fuerte impacto, el conductor perdió el control del rodado y se cruzó de carril. La maniobra brusca provocó que el automóvil se desplazara hacia un sector descampado y terminó detenido a los pies de un arbusto. El árbol que detuvo la marcha del vehículo fue clave para evitar consecuencias mayores como un vuelco o mayores lesiones en el conductor.

Varios testigos que presenciaron la escena se detuvieron para asistir a los ocupantes del automóvil. Tanto el conductor como su acompañante fueron atendidos en el lugar por personal de salud, que constató que ambos presentaban golpes menores y no requerían traslado a un hospital o centro de salud especializado.

cipo El conductor perdió el control del vehículo, debido al fuerte impacto del neumático.

Tras el episodio, la Policía de Río Negro recibió la denuncia del damnificado y comenzó a reunir información para determinar las causas que provocaron el desprendimiento de la rueda. La investigación también buscará establecer eventuales responsabilidades del conductor de la camioneta involucrada en el incidente vial.