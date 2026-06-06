Tragedia en la madrugada: un joven murió tras un violento choque en la Ruta 151

Un nuevo accidente fatal en la Ruta 151 dejó un muerto y un herido grave. Investigan cómo ocurrió el choque.

Un accidente fatal se registró en la madrugada de este sábado en Ruta 151.

La madrugada del sábado volvió a teñirse de tragedia en una de las rutas más transitadas del norte patagónico. Un violento siniestro vial dejó como saldo la muerte de un joven y otra persona gravemente herida, en un hecho que aún es materia de investigación y que reaviva la preocupación por la seguridad en los accesos urbanos y rutas nacionales.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en el acceso sur y la Ruta Nacional 151 , en la ciudad de Catriel . Según la información preliminar, el hecho fue detectado a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Municipal, que advirtió sobre la colisión y activó el protocolo de emergencia.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate se encontraron con una camioneta Toyota Hilux que había impactado de lleno contra una estructura de hormigón ubicada en la rotonda, utilizada como caseta para resguardar herramientas y una bomba de riego. La violencia del choque provocó la muerte instantánea de uno de los ocupantes del vehículo, un joven cuya identidad aún no fue difundida oficialmente.

accidente ruta 151 catriel 2 El conductor de la Toyota falleció en el acto, mientras que el otro ocupante fue trasladado al hospital de Catriel.

Hipótesis bajo investigación

Si bien no hay precisiones confirmadas sobre la mecánica del siniestro, las primeras versiones indican que dos camionetas circulaban a alta velocidad en dirección a la Ruta 151. En ese contexto, el conductor de la Toyota habría perdido el control del rodado, desviándose de la calzada e impactando contra la estructura fija.

Las autoridades trabajan para determinar si hubo participación de otro vehículo en el desenlace o si se trató de una maniobra fallida en solitario. No se descarta ninguna hipótesis, incluyendo el posible exceso de velocidad como factor determinante, aunque esto deberá ser corroborado mediante peritajes técnicos y relevamientos en la escena.

Accidente fatal 151 Catriel (1) El hecho se registró pasadas las 5 de la madrugada en uno de los accesos a la ciudad.

Un herido en estado grave

En la camioneta viajaban dos personas. Mientras que uno de los ocupantes falleció en el acto debido a la magnitud del impacto, el otro fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al hospital local. Según trascendió, presentaba heridas de gravedad y permanece internado bajo atención médica intensiva.

El operativo de rescate demandó un importante despliegue de recursos humanos y materiales, dada la complejidad del siniestro y el estado en que quedó el vehículo tras la colisión.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de la Policía, agentes de Protección Civil, inspectores de Tránsito Municipal y una ambulancia del hospital local. Los bomberos fueron alertados cerca de las 5:20 y, al arribar, confirmaron el trágico desenlace.

Las tareas incluyeron la asistencia al herido, la constatación del fallecimiento, el control de posibles riesgos en la zona y la organización del tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Accidente fatal 151 Catriel (2) La camioneta impactó con una garita de hormigón que era utilizada para sistema de riego en la rotonda.

Una ruta con antecedentes y preocupación creciente

El tramo de la Ruta Nacional 151 donde ocurrió el hecho es conocido por su alto flujo vehicular y por haber sido escenario de otros incidentes viales en el pasado. La combinación de circulación a velocidades elevadas, accesos urbanos y estructuras cercanas a la calzada suele representar un riesgo adicional, especialmente durante la noche y la madrugada.

Este nuevo episodio vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar las medidas de prevención, mejorar la señalización y avanzar en controles más estrictos para evitar conductas imprudentes al volante.

El trágico episodio suma una nueva víctima a las estadísticas de siniestralidad vial en la región y deja al descubierto, una vez más, los riesgos latentes en las rutas patagónicas.