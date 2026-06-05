Indignante: preso por un asesinato se burló de la condena en redes sociales

El condenado se burló de quienes esperaban que reciba cadena perpetua. La publicación reaviva la polémica por el uso de celulares en las cárceles de Río Negro.

Apenas horas después de conocerse la pena de 18 años de prisión por el asesinato de Maximiliano Gallardo , el autor material del hecho, Enzo Oses , realizó una publicación en sus redes sociales desde su lugar de detención. En el mensaje, el condenado minimizó el tiempo de cárcel recibido y se burló del desenlace del proceso judicial.

El condenado utilizó un teléfono celular desde la cárcel, espacio donde se encuentra alojado desde hace casi dos años. Tras finalizar la audiencia de cesura que determinó los años de pena, el imputado publicó de forma textual de lo que ocurrirá con su futuro:

"Buen dia gente disculpen por decepcionar a los que estaban esperando que me den perpetua. 18 añitos no son nada con conducta unos añitos mas estoy afuera. Así es la Justicia que chasco se llevaron jaja"

La publicación en la red social Facebook no tardó en cosechar interacciones y mensajes de apoyo por parte de sus allegados. El hecho expone el acceso a dispositivos de comunicación por parte de Oses dentro del penal, en un contexto donde su condena efectiva ya comenzó a correr de manera inmediata.

captura preso facebook El condenado por un asesinato en Cinco Saltos, desde las redes, se burló de la condena.

Las condenas por el homicidio en Cinco Saltos

Esta semana, un tribunal colegiado del Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial dictó por unanimidad las penas para los tres imputados de la causa, luego de que estos admitieran su culpabilidad y grado de participación.

Enzo Oses recibió la pena de 18 años de prisión en calidad de autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en conformidad con los artículos 79 y 41 bis del Código Penal. Por el mismo hecho, un hombre y una mujer fueron declarados responsables como partícipes secundarios (artículo 45 del Código Penal) y recibieron una pena de 7 años de prisión. Los tres implicados sumaron además condenas por los delitos de coacción calificada por el uso de arma de fuego, violación de domicilio, hurto y desobediencia a una orden judicial.

Debido a que los tres condenados renunciaron a los plazos procesales, las penas comenzaron a ejecutarse de forma inmediata a disposición del Servicio Penitenciario Provincial. Con respecto a la investigación original, un cuarto sospechoso que estaba vinculado por encubrimiento se quitó la vida antes del inicio del proceso.

El crimen de Maximiliano Gallardo

El homicidio ocurrió el 17 de mayo de 2024 alrededor de las 19, en Cinco Saltos. Según la teoría del caso de la Fiscalía Descentralizada, el crimen se desencadenó en la vivienda de la mujer condenada a raíz de diferencias en un conflicto por la compra-venta de estupefacientes, dado que los acusados eran proveedores de la víctima.

En el debate se determinó que Gallardo se encontraba agachado y en una situación de total indefensión al momento del ataque. "Lo arrodilló y le dio un tiro en la cabeza", rigió como uno de los argumentos centrales expuestos para describir la mecánica del asesinato cometido por Oses.

Posteriormente, los involucrados utilizaron un automóvil Renault Sandero para trasladar el cuerpo hacia la zona de bardas, en el sector sur del lago Pellegrini, con el objetivo de ocultarlo. El proceso judicial contó con la participación como querellante de Nancy, la madre de la víctima, quien viajó desde la provincia de Tucumán y fue quien, de manera directa, halló el cuerpo de su hijo en medio de los rastrillajes en las bardas.