Crimen de Braian García: condenaron al otro acusado por el asesinato del joven

El condenado es hermano del primer acusado que recibió pena por el ataque armado en una chacra de Sargento Vidal. La víctima recibió al menos cuatro disparos.

El crimen sucedió en una chacra de Sargento Vida, cuando la víctima fue sorprendida en su vivienda.

La Justicia de Río Negro declaró este viernes culpable a un segundo condenado por el asesinato de Braian Ezequiel García , asesinado en enero de 2024 en una chacra de Sargento Vidal. La resolución se conoció durante una audiencia virtual realizada en el Foro Penal de Cipolletti y el monto de la condena será definido en los próximos días, durante el juicio de cesura.

El tribunal hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y declaró al imputado responsable como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego . Además, fue declarado culpable por portación ilegal de arma de guerra y por robo agravado con arma de fuego.

El año pasado, ya había sido condenado su hermano por su participación en el feroz ataque que terminó con la muerte del joven. El presidente del cuerpo judicial fue el encargado de leer el veredicto tras las cinco jornadas que demandó el debate oral y público.

De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen ocurrió durante la madrugada del 23 de enero de 2024, cuando dos hermanos atacaron a García con una pistola calibre 9 milímetros en una chacra ubicada en la zona de Sargento Vidal.

Patrullero Allen .jpg La víctima recibió cuatro disparos, uno fue mortal. Archivo

Los hermanos atacaron a los tiros a la víctima

La investigación determinó que la víctima recibió cuatro disparos. Tres proyectiles impactaron en una de sus piernas y el restante ingresó por la espalda a la altura del tórax, lesión que le provocó la muerte inmediata en el lugar.

Tras el ataque, los agresores aprovecharon el estado de indefensión de García y robaron pertenencias tanto de la víctima como de una mujer que se encontraba junto a él. Luego escaparon de la escena antes de la llegada de la Policía.

AUDIENCIA

Uno de los hermanos ya había sido condenado el año pasado mediante un juicio abreviado. En esa instancia fue declarado responsable del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva.

El monto de la pena del segundo condenado se conocerá en los próximos días, una vez agotado el plazo de cinco días hábiles para la presentación de nuevas pruebas en el marco del juicio de cesura.