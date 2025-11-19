La detuvieron por apuñalar a la ex de su novio y la imputaron por intento de asesinato

La víctima caminaba con un bebé en brazos y una joven la atacó por las espalda. Le dio varios puntazos que le afectaron los pulmones.

La Fiscalía cipoleña le formuló cargos a la joven, acusada de apuñalar salvajemente a la ex pareja de su novio.

Una joven fue imputada por atacar a puñaladas y por la espalda a una mujer que caminaba con un bebé en brazos por una calle del barrio Nuevo, ubicado al norte de Cipolletti.

La víctima, quien había sido pareja del novio de la agresora , sufrió heridas de gravedad en varias partes de su cuerpo, que pusieron en serio riesgo su vida.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por el delito de tentativa de homicidio . Además, se dispusieron medidas cautelares para resguardar a la víctima. La imputada no podrá acercarse a menos de 500 metros de la la mujer ni de su domicilio. Tampoco podrá contactarse por ningún medio ni mencionarla en redes sociales , y tendrá que presentarse en comisaría dos veces por semana, hasta el juicio.

Ataque por la espalda a la ex de su novio

Según relató el fiscal en la audiencia realizada días atrás, el hecho ocurrió el jueves 25 de septiembre alrededor de las 13:40 en Barrio Nuevo. En ese lugar, de manera intempestiva, la imputada atacó con un arma blanca a una mujer que circulaba con un bebé de 8 meses.

El ataque inicial habría sido por la espalda. Le provocó diversos cortes en los hombros, omóplato y en el tórax, penetrando los pulmones, lo que provocó su desvanecimiento producto de un neumotórax bilateral.

La agresora se fugó del lugar y dejó a la víctima tendida en el suelo. Tras la intervención de vecinos, llegaron hasta el lugar personal policial de la Comisaría 45 y una ambulancia para asistir a la mujer quien fue trasladada al hospital.

El personal de emergencias logró salvarle la vida mediante asistencia respiratoria mecánica.

Según se conoció en la investigación, la agresora habría amenazado por redes sociales a la mujer, y luego ejecutó el ataque.

La defensa particular de la acusada no objetó el hecho ni la calificación, como así tampoco las medidas cautelares impuestas.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, mismo plazo que tendrán vigencia las medidas cautelares dispuestas.