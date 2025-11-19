Quisieron robar un perfume de una farmacia, pero un empleado los descubrió

Una pareja se iba sin pagar, pero un empleado se dio cuenta. Los frenaron cuando subían a un taxi. El chofer también estaría involucrado y le secuestraron el auto.

El perfume que la pareja de ladrones había robado en la farmacia cipoleña. Sospechan que un taxista participó en la maniobra delictiva.

Las actitudes llamativas de una pareja que había ingresado a una concurrida farmacia de Cipolletti alertó a uno de los empleados , quien tras verificar los movimientos en las imágenes de las camaras de seguridad no tuvo dudas y llamó inmediatamente a la Policía.

A los pocos minutos patrulleros de la Comisaría 4ta llegaron al lugar e interceptaron a un hombre y a una mujer cuando se subían a un taxi. Los revisaron y les encontraron dentro de un bolso de tela blanco un perfume , cuya procedencia no pudieron justificar , y que luego constataron que habían sustraído del local.

Ambos fueron demorados como también el conductor del tax i, ya que es familiar de uno de ellos y no se descarta que haya colaborado en la maniobra transportando a los ladrones.

El operativo se realizó el lunes alrededor de las 21:30 en el comercio ubicado en la esquina de las calles Alem y Circunvalación.

ECP COMISARIA CUARTA (4).JPG La policía rionegrina busca a los dos prófugos de la Comisaría 4ta. Estefania Petrella

El empleado de la farmacia fue clave para evitar el robo. Advirtió cuando los supuestos clientes se acercaron al sector de perfumería y que tomaron algo, con la intención de retirarse sin pagarlo.

El hecho fue corroborado por los policías que acudieron al llamado, pues les encontraron un perfume marca Doré Uma, que en las páginas de ventas por internet se ofrece a un costo de entre 30 y 40 mil pesos.

Taxista sospechado

Por disposición de la Fiscalía de turno, los dos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 4ta junto al chofer del taxi como presunto partícipe del hecho. Incluso el vehículo fue secuestrado y precintado para su posterior requisa.

Se les inició una causa por el delito de hurto. Ent anto eel producto recuperado fue entrado al comercio afectado, desde donde hicieron la denuncia correspondiente.

Volvió por el botín y lo esperaba la Policía

Policías de la Comisaría 32° de Cipolletti intervinieron en un hecho delictivo tras recibir un llamado de una comerciante que advertía que un hombre había robado mercadería de su local ubicado en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Mariano Moreno. El operativo se registró este martes en horas del mediodía. Según el aviso, el sospechoso vestía un buzo de colores y se había dado a la fuga dejando una mochila en la vía pública.

Robo despensa Moreno y Namuncurá

Al arribar, el personal policial entrevistó a la responsable del local, quien informó que el individuo había tomado varios productos y escapado, pero que los clientes lograron seguirlo, provocando que abandonara la mochila en la que guardaba lo sustraído. Mientras la Policía reunía datos, el sujeto regresó al lugar buscando la mochila, momento en que fue interceptado por los efectivos para su identificación.

Con la intervención del Gabinete de Criminalística, se verificó que en la mochila se encontraban los elementos mencionados por la comerciante. Eran productos alimenticios en su mayoría. Finalizadas las tareas periciales, la mercadería fue restituida en presencia de un testigo, y se informó a la damnificada sobre el procedimiento para radicar la denuncia correspondiente.