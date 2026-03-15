En pleno show de La Delio Valdez, docentes de Unter visibilizaron su reclamo en Cipolletti

Docentes de Unter Cipolletti llevaron banderas y pecheras al recital. Una de ellas llegó al escenario en medio de la negociación salarial con el Gobierno.

Docentes de Unter Cipolletti llevaron su reclamo al recital de la banda que se realizó en el Círculo Italiano.

La música sonaba fuerte y el público bailaba, pero en medio del recital de La Delio Valdez en Cipolletti también hubo lugar para un reclamo. Durante el show, docentes de Unter desplegaron banderas y pecheras para visibilizar el conflicto salarial que mantienen con el gobierno de Río Negro , e incluso una de las banderas llegó al escenario frente a los músicos .

La escena ocurrió durante la presentación de la popular banda de cumbia en el Círculo Italiano , donde militantes de la seccional Unter Cipolletti aprovecharon el evento para difundir su protesta.

A través de un comunicado, desde el gremio señalaron que decidieron llevar el reclamo a ese espacio para hacer visible la situación que atraviesan los trabajadores de la educación .

“Llevamos nuestros reclamos a todos los espacios posibles, porque tenemos que hacer visible lo que el Gobierno quiere tapar con propaganda mentirosa”, expresaron.

En el mismo mensaje, remarcaron que “no es momento de bajar los brazos” en medio de la negociación salarial y recordaron una histórica consigna de lucha: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.

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La paritaria sigue abierta

La manifestación se dio en medio del conflicto salarial entre el Gobierno de Río Negro y Unter, que continúa en plena negociación.

En la última reunión paritaria realizada en la Secretaría de Trabajo provincial, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta salarial, que ahora será analizada por el sindicato.

La oferta contempla un aumento del 5,29% en los haberes de marzo, calculado sobre el sueldo bruto y aplicado a todos los conceptos salariales. Además, incluye un mecanismo automático de actualización bimestral vinculado al promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y Nación.

Según lo planteado por el Gobierno, la próxima actualización se aplicaría en abril, tomando como referencia el promedio del IPC de febrero y marzo.

La propuesta también incorpora una suma fija no remunerativa de 250.000 pesos por única vez, que se pagará en dos cuotas: una el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril.

Además, se propuso elevar del 20% al 40% el adicional por Ubicación para docentes que trabajan en establecimientos de la Zona Andina y Andina Sur.

Actualización del ítem Movilidad

Asimismo, el Gobierno propuso elevar el tope del concepto Movilidad, fijándolo en 1.800 kilómetros mensuales para docentes y en 2.500 kilómetros para supervisores y equipos directivos, también a partir de la liquidación salarial de marzo.

La decisión se tomará en un congreso

Desde Unter adelantaron que la propuesta será analizada por las bases y que las próximas medidas se definirán en un congreso del sindicato convocado para el miércoles 18 de marzo en General Roca.

Mientras tanto, la protesta docente empieza a trasladarse también a espacios culturales y eventos masivos, como ocurrió durante el recital de La Delio Valdez en Cipolletti.