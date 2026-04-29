Regularizarán las conexiones a la electricidad en Nuevo Ferri
El Municipio, Edersa y Provincia continúan avanzando con la regularización del sistema eléctrico en los asentamientos. En Nuevo Ferri beneficiará a 350 familias.
Con el objetivo de brindar energía segura y mejor calidad de vida para los vecinos, el intendente de la ciudad Rodrigo Buteler, anunció que inició la obra de regularización eléctrica del barrio Nuevo Ferri. Una obra que incluye además alumbrado público.
El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, junto a la distribuidora eléctrica Edersa, y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.
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Los trabajos de regularización eléctrica se ejecutan en un espacio comprendido por 20 manzanas y comprenden: tendido de media y baja tensión; recambio total de columnas y postación; y la construcción de 3 subestaciones transformadoras. Beneficiará a 350 familias.
“Mejorando cada barrio de Cipolletti con infraestructura para avanzar de verdad. Para que tengan su medidor, para que puedan pagar y regularizar la luz, para que no haya accidentes domésticos, y tengan alumbrado público”, destacó el Intendente municipal.
Desde la irrupción del PASE, Edersa y los gobiernos provincial y municipal concretaron la regularización definitiva de los barrios cipoleños Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B; Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas y 10 de Enero.
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