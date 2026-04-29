Regularizarán las conexiones a la electricidad en Nuevo Ferri

El Municipio, Edersa y Provincia continúan avanzando con la regularización del sistema eléctrico en los asentamientos. En Nuevo Ferri beneficiará a 350 familias.

La empresa Edersa, el Municipio y la Provincia regularizarán la electricidad en Nuevo Ferri.

Con el objetivo de brindar energía segura y mejor calidad de vida para los vecinos, el intendente de la ciudad Rodrigo Buteler , anunció que inició la obra de regularización eléctrica del barrio Nuevo Ferri . Una obra que incluye además alumbrado público.

El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro , junto a la distribuidora eléctrica Edersa , y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti .

Los trabajos de regularización eléctrica se ejecutan en un espacio comprendido por 20 manzanas y comprenden: tendido de media y baja tensión; recambio total de columnas y postación; y la construcción de 3 subestaciones transformadoras. Beneficiará a 350 familias.

“Mejorando cada barrio de Cipolletti con infraestructura para avanzar de verdad. Para que tengan su medidor, para que puedan pagar y regularizar la luz, para que no haya accidentes domésticos, y tengan alumbrado público”, destacó el Intendente municipal.

Desde la irrupción del PASE, Edersa y los gobiernos provincial y municipal concretaron la regularización definitiva de los barrios cipoleños Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B; Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas y 10 de Enero.