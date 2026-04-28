Los frenaron en plena ruta y descubrieron una caza ilegal con 16 perros

Ocurrió en la Ruta 53. Detectaron caza ilegal con canes en dos procedimientos realizados por la Brigada Rural de General Conesa.

Dos hombres fueron sancionados tras un operativo de efectivos de la Brigada Rural. Foto: Gentileza.

Efectivos de la Brigada Rural de General Conesa realizaron dos procedimientos sobre la Ruta Provincial 53 y detectaron graves irregularidades vinculadas a la caza ilegal .

Los controles se concretaron durante la noche del lunes en distintos sectores rurales y terminaron con actas de infracción por incumplimientos a la Ley 5796 de Río Negro.

El primer operativo se llevó adelante a la altura del establecimiento Kaitaco .

Allí fue infraccionado un hombre de 49 años que circulaba en una camioneta junto a ocho canes, mientras practicaba caza con jauría sin la documentación obligatoria, sin licencia habilitante y sin las medidas de seguridad exigidas.

caza ilegal perros

Horas después, otra escena similar

Más tarde, en la zona del establecimiento Rincón del Palo, los agentes detectaron una situación casi idéntica.

En ese lugar fue sancionado un joven de 23 años que también se movilizaba en otra camioneta con ocho perros, incumpliendo los mismos requisitos legales y sanitarios.

Buscan frenar la caza ilegal

Desde la Policía de Río Negro indicaron que estos controles forman parte de un trabajo sostenido para prevenir la caza furtiva, proteger la fauna silvestre y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en zonas rurales.

Controles que seguirán

Las autoridades anticiparon que los operativos continuarán en rutas y campos de la región, especialmente en sectores donde se detectan maniobras ilegales con frecuencia.