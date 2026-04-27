Denunciada por homicidio: la médica trucha sumó una nueva y grave acusación

Una familia de Allen la denunció tras la muerte de un paciente. Ya fue notificada y aseguran que hay otras presentaciones similares.

La investigación contra Mariela Fernanda Marzano , señalada por el presunto ejercicio ilegal de la medicina, sumó un nuevo capítulo judicial: una familia de Allen la denunció por homicidio tras la muerte de un familiar que, según sostienen, fue atendido por ella.

El abogado querellante Michael Díaz confirmó a ANRoca que la mujer ya fue notificada del inicio del legajo y que la causa tramita en la Fiscalía 5 de General Roca.

Según indicó el letrado, la denuncia no apunta a una supuesta negligencia médica sino a una figura penal más grave .

“No es por mala praxis sino por homicidio”, planteó Díaz, quien además aseguró que existen otras presentaciones similares vinculadas a fallecimientos bajo análisis judicial.

Dudas sobre títulos y certificaciones

Por otra parte, continúa la investigación por el presunto uso de documentación falsa para ejercer como médica en instituciones públicas y privadas del Alto Valle.

Durante las últimas audiencias declararon representantes de la Universidad Nacional del Comahue, quienes indicaron que nunca existió una revalidación del título profesional como se habría sostenido.

También investigan su paso por una clínica

Además, prestó testimonio personal de la Clínica Roca, donde Marzano trabajó durante varios años. Allí volvieron a surgir dudas sobre un certificado atribuido a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), documento que ya había quedado bajo sospecha desde el inicio de la causa.

La próxima prueba clave

Para los próximos días está prevista la declaración de personal de la Universidad de Los Andes de Venezuela, institución donde Marzano aseguró haberse recibido como médica.

Ese testimonio podría resultar clave para determinar la autenticidad de la documentación presentada ante organismos argentinos.

Sin cargos, pero bajo medidas restrictivas

Hasta el momento no hubo formulación de cargos formal, aunque la mujer permanece bajo medidas cautelares: tobillera electrónica, prohibición de salir del país e inhibición de bienes mientras avanza la investigación.

Cómo fue la muerte del paciente de la médica trucha

Según el testimonio de la familia, un hombre mayor de edad fue internado en el hospital de Allen y derivado a la Clínica Roca por "una pancreatitis leve". En el centro privado de salud de Roca fue atendido por Marzano y la familia considera que el cuidado médico fue defectuoso.

El paciente "después de varios días se convierte en un caso de pancreatitis grave. Lo operaron dos veces y terminó falleciendo después de tres meses de internación", relató el abogado.

Díaz advirtió que Marzano habría indicado procedimientos que no tenían relación con la patología del paciente. "Ni bien lo internaron le hicieron una intubación, cuando no tenía problemas respiratorios y nada indicaba que fuese necesario", dijo el abogado a LU19.

El caso ocurrió hace dos años y, más allá de las duda sobre la atención recibida por el paciente, la familia no había accionado judicialmente. Ahora, "con mucho dolor" descubrieron que la profesional a cargo de su cuidado "no tendría título habilitante" por lo que presentaron una denuncia penal.