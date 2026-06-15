Pasó por su departamento en Cipolletti, vio movimientos extraños y encontró a tres ladrones adentro

La dueña del inmueble, que está en arreglos, pasó por el lugar y advirtió que habían ingresado desconocidos. Pidió ayuda a la Comisaría 32 y los policías atraparon a los intrusos. Falta un televisor y dos costosos termos.

Los tres detenidos en el interior de un departamento del barrio La Paz, donde constataron el faltante de un televisor y dos termos.

Policías de la Comisaría 32 ubicada en el barrio La Paz de Cipolletti atraparon a tres hombres en el interior de un departamento de ese conglomerado habitacional acusados de haber ingresado a robar.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo alrededor de las 19, cuando una mujer propietaria del inmueble se presentó en la guardia de la unidad y denunció que habia advirtido el ingreso de desconocidos .

Una comisión de uniformados concurrió de inmediato al lugar acompañada por la dueña y, efectivamente, sorprendieron a tres sujetos que se habían metido en la vivienda mediante el uso de violencia.

Los tres intrusos, de 24, 25 y 42 años de edad, fueron reducidos y trasladados a la dependencia de la fuerza, donde habían quedado detenidos.

Pasó por el lugar y advirtió movimientos sospechosos

La vecina damnificada luego manifestó que la puerta de acceso y una reja que la protegía había sido violentada, y que además faltaba un televisor marca TCL de 42 pulgadas y dos termos Stanley.

Según manifestó, ella no está viviendo en la propiedad, dado que se encuentra en reparación, pero que había pasado por las afueras y advirtió que alguien estaba adentro, por lo que pidió ayuda a la policía.

Personal del Gabinete de Criminalística había sido convocado para efectuar los trabajos periciales de rigor, en busca de huellas e indicios para sumar a la causa penal iniciada caratulada por el momento como “violación de domicilio y robo”. Los tres acusados quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Un rifle secuestrado en la Isla Jordán

En el marco de una investigación por amenazas calificadas, personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en un domicilio ubicado en el sector de Isla Jordán de Cipolletti., informaron fuentes de la fuerza.

Rifle secuestrado Isla Jordán

La diligencia se realizó el martes de la semana pasada, en el contexto de una causa judicial en trámite. Durante el procedimiento, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un arma de fuego tipo carabina semiautomática calibre 22, junto a su cargador y cartuchos que se encontraban en su interior. Los elementos fueron incautados por personal del Gabinete Criminalístico, que intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes.