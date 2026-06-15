Circulaba por Cipolletti, detectaron que tenía pedido de secuestro y terminó rodeado en plena Ruta 22

El sistema 911 detectó en la madrugada un vehículo buscado por la Justicia desde 2018 y activó un operativo que terminó con el secuestro.

El operativo se llevó a cabo en plena madrugada y el vehículo fue interceptado sobre la Ruta 22. Foto: Archivo.

Un operativo que comenzó en plena madrugada en Cipolletti terminó con el secuestro de una camioneta que tenía un pedido judicial vigente desde hace casi ocho años. La detección fue realizada por operadores del sistema 911 RN Emergencias, que advirtieron la situación mientras realizaban tareas de monitoreo preventivo sobre la Ruta Nacional 22 .

Gracias al seguimiento en tiempo real y a una rápida coordinación policial, el vehículo fue interceptado minutos después y quedó a disposición de la Justicia.

Todo comenzó pocos minutos después de la una de la madrugada del viernes , cuando un operador del centro de videovigilancia observó el paso de una camioneta Toyota Hilux circulando por la intersección de Ruta Nacional 22 y Julio Dante Salto , en Cipolletti.

Como parte del protocolo habitual, se verificaron los datos del vehículo en el sistema y apareció una alerta que llamó inmediatamente la atención de los operadores.

Era una camioneta buscada desde 2018

Tras realizar la consulta correspondiente, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde septiembre de 2018.

La medida había sido emitida por un juzgado de San Rafael, en Mendoza, por lo que inmediatamente se activó el protocolo de actuación para este tipo de casos.

Desde ese momento, comenzó un seguimiento constante de todos los movimientos de la camioneta.

El seguimiento terminó con un operativo en Ruta 22

Mientras el vehículo avanzaba por Ruta 22 en dirección este, el personal del 911 RN Emergencias mantuvo informadas en tiempo real a las distintas dependencias policiales involucradas.

La comunicación permanente permitió reducir tiempos de respuesta y coordinar rápidamente una intervención efectiva.

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Poco después, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen logró interceptar la camioneta y verificar nuevamente la información obtenida desde el centro de monitoreo.

Secuestraron el vehículo y quedó a disposición judicial

Como resultado del procedimiento, la Toyota Hilux fue secuestrada junto con toda la documentación y los elementos correspondientes para su traslado.

De esta manera, se dio cumplimiento a una disposición judicial que permanecía vigente desde hacía varios años y que exigía localizar el rodado.