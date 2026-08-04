Los trapitos desaparecieron de Cipolletti: qué hay detrás del cambio que destaca el Municipio

Tras años de reclamos, el Municipio asegura que ya no hay cuidacoches en la vía pública. Los controles siguen y otras ciudades miran el modelo.

Desde el municipio aseguraron que la presencia de cuidacoches en la vía pública es nula. Foto: Gentileza.

Durante años fueron motivo de quejas de vecinos, comerciantes y automovilistas. Hoy, según el Municipio de Cipolletti , esa realidad cambió por completo: los trapitos desaparecieron de las calles gracias a una ordenanza que prohibió la actividad y a controles permanentes que se sostienen desde entonces.

Desde la comuna afirmaron que las recorridas realizadas durante la mañana, la tarde, la noche y la madrugada muestran que la presencia de cuidacoches en la vía pública es actualmente nula , en lo que consideran uno de los cambios más visibles en el ordenamiento urbano de la ciudad.

La presencia de trapitos fue durante años una de las principales preocupaciones de quienes circulaban por el centro de Cipolletti. Las denuncias por pedidos insistentes de dinero, situaciones de intimidación y conflictos vinculados al estacionamiento se repetían con frecuencia.

Ante ese escenario, el Ejecutivo municipal impulsó una ordenanza que fue aprobada por el Concejo Deliberante y que prohibió la actividad de los cuidacoches en la vía pública, otorgando herramientas para fiscalizar y hacer cumplir la norma.

El objetivo, señalaron desde el Municipio, fue recuperar el espacio público, garantizar la libre circulación y dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos.

"Hoy no hay trapitos en las calles"

Según informaron desde la Secretaría de Fiscalización, los controles se realizan de manera permanente durante todo el día y también en horarios nocturnos.

Como resultado de esas recorridas, aseguraron que ya no se registran trapitos en las esquinas, calles ni en los sectores de mayor circulación de Cipolletti.

Para el Municipio, la ausencia de cuidacoches representa un cambio importante en materia de convivencia ciudadana, seguridad y uso del espacio público.

Un modelo que otras ciudades comenzaron a imitar

Desde la comuna destacaron que la experiencia de Cipolletti fue tomada como referencia por otros municipios de la región.

Neuquén, General Roca y Bariloche avanzaron posteriormente con regulaciones similares, mientras que otras localidades continúan analizando proyectos para limitar o prohibir la actividad de los cuidacoches.

Qué dijo Rodrigo Buteler

El intendente Rodrigo Buteler sostuvo que los resultados son consecuencia de una política sostenida en el tiempo y del trabajo cotidiano de los equipos municipales.

"Cuando impulsamos esta ordenanza lo hicimos convencidos de que las calles tenían que volver a ser de los vecinos. Muchos decían que era imposible, pero hoy los resultados están a la vista. No alcanza con sancionar una norma; después hay que hacerla cumplir todos los días", afirmó.

Además, agradeció el trabajo del personal municipal y aseguró que los operativos continuarán para evitar que la actividad vuelva a instalarse en la ciudad.

Los controles seguirán

Desde el Municipio remarcaron que la fiscalización continuará de forma permanente para sostener el orden alcanzado.

La erradicación de los trapitos es presentada por la gestión como una de las principales políticas de ordenamiento urbano implementadas en los últimos años, con el objetivo de mantener las calles libres de una actividad que durante mucho tiempo generó conflictos y reclamos en Cipolletti.