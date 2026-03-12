La ordenanza contra los trapitos de Cipolletti se replica en otros puntos de Río Negro

Otros municipios analizan poner límite al trabajo de los limpiavidrios y malabaristas en los semáforos. Aseguran que hay reclamos de vecinos.

La ordenanza contra los trapitos de Cipolletti ya se replicó en Bariloche.

La prohibición del trabajo de " trapitos " y malabaristas en los semáforos que aplicó Cipolletti comenzó a replicarse en otros puntos de Río Negro. Bariloche emitió una resolución similar y el Concejo Deliberante de Roca también discute el proyecto.

La restricción para el trabajo "a la gorra" en los semáforos se aplicó en Cipolletti en diciembre y redujo drásticamente la cantidad de personas que ofrecen un servicio o actuación mientras la luz del semáforo está en rojo. El Municipio cipoleño fundamentó la decisión en los reclamos de los vecinos y el riesgo de accidentes en la vía pública.

"El orden es fundamental para cualquier ciudad. Si no hay orden, las ciudades se desmadran . Nosotros desde la Municipalidad nos dedicamos a poner orden”, aseguró el intendente Rodrigo Buteler sobre la medida, que va en línea con las continuas demoliciones de aguantaderos.

Apenas tres meses después de la implementación de la ordenanza en Cipolletti, el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, firmó la resolución que prohíbe la realización de distintas actividades en semáforos, intersecciones y sectores de circulación vehicular cuando no cuenten con autorización municipal.

walter cortes bariloche El intendente de Bariloche, Walter Cortés, prohibió la actividad de trapitos y vendedores en los semáforos.

La medida apunta específicamente a impedir la venta ambulante, el ofrecimiento de limpieza de vidrios, el cuidado de vehículos y la realización de espectáculos callejeros como malabares o acrobacias en la vía pública.

Según se detalla en el texto oficial, la decisión se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial N.º 5592, normativa que regula las infracciones vinculadas a situaciones que puedan generar molestias, desorden o alteraciones de la tranquilidad pública.

Desde el Municipio barilochense indicaron que durante el último tiempo la central de reclamos 103 recibió numerosos llamados de vecinos que denunciaron conflictos vinculados a personas que realizan este tipo de actividades en los semáforos de la ciudad.

Primeros controles a los trapitos

Entre las principales preocupaciones mencionadas se encuentran problemas en la seguridad vial, dificultades para la circulación y situaciones de incomodidad o tensión con conductores. El argumento es el mismo que dio el Ejecutivo de Cipolletti al presentar el proyecto en el Concejo Deliberante.

En la resolución también se advierte que, en algunos casos, estas prácticas derivaron en episodios de intimidación, coacción o amenazas hacia automovilistas y peatones.

Trapitos operativo cipolletti En Cipolletti el control de los trapitos avanzó sobre espacios que utilizaban para pernoctar en la vía pública. Gentileza

Durante la primera jornada de controles, inspectores notificaron a cerca de 30 personas que realizaban estas actividades en distintos puntos de la ciudad. Los operativos se concentraron en el centro y en sectores con alta circulación vehicular. El subsecretario de Seguridad municipal de Bariloche, Carlos Bais, detalló que la mayoría de las personas identificadas son jóvenes y que alrededor del 60% no reside en Bariloche.

Según relató, muchos de ellos manifestaron que realizan estas tareas como una forma de subsistencia y que habían trabajado de la misma manera en otras localidades.

Roca analiza una regulación intermedia para los trapitos

General Roca es otra de las ciudades que avanzaría con una regulación al trabajo en los semáforos. La concejal de Juntos Somos Río Negro (JSRN) Belén Bavastri planteó la necesidad de discutir una normativa para limitar la actividad de los trapitos. Sin embargo, no prevé la prohibición de la actividad.

Bavastri propuso que el municipio de Roca tenga un registro obligatorio para aquellos que quieran trabajar como limpiavidrios. La inscripción sería anual y otorgaría una credencial a los anotados, para generar confianza con los automovilistas. Para anotarse en el registro, se exigirá un certificado de antecedentes.

El permiso de trabajo se perdería en caso de protagonizar incidentes o intimidar a los vecinos, según contempla el proyecto.