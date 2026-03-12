Dolor por la muerte del Cabezón, un "muy querido" comerciante

Congoja por la partida de un conocido vecino de la región. Lo llora todos al ex rugbier, una de esas personas especiales. “Cuando un amigo se va...”.

La infinidad de mensajes que lo despiden en las redes sociales reflejan lo conocido y querido que era. Cinco Saltos llora a Horacio Aravena , un comerciante que murió a los 48 años tras luchar heroicamente con una cruel enfermedad.

Su partida llenó de tristeza y dolor a la vecina ciudad. Si hasta en los titulares de los medios locales se advierte la congoja y el cariño hacia el apodado “Cabezón” o “Chiche” , un ex rugbier del club La Picasa , quien con su carisma y simpatía cosechó numerosas amistades.

“ Hoy es un día muy triste para muchas personas que tuvieron el privilegio de conocer a Horacio Aravena”, señaló, por ejemplo Seny Radio. “ Un tipo que sonreía siempre , aun en momentos duros, es difícil de olvidar. "Cabezón", "Chiche", "Horacito", es muy querido por esa inmensa cantidad de personas que hoy lo despiden. Y será recordado así”, agrega el artículo.

“Desde Seny acompañamos y abrazamos a toda su gran familia y a sus amigos, sabiendo que Horacio cumplió su misión en este mundo y que ahora estará presente desde otro plano, sonriendo y dándole amor a sus seres queridos. Qepda Horacio, hasta siempre”, culmina.

Los mensajes para despedir al vecino en las redes sociales

Los vecinos también despiden con profundo pesar al comerciante: “Era imposible no reírse con este loco lindo. Hace 28 años le di a mi primer hija para que sea el padrino. Hocico de mono, Roerto y tantas palabras que solo las entendíamos nosotros… Un ser impecable, buen padre, amigo, hermano, hijo etc... Cuando un amigo se va, cuántas historias lindas. Ahora descansá, ya nos volveremos a ver para que me dobles los anillos. Mi abrazo a sus hermosos hijos y familia”, fue uno de los mensajes más emotivos, el de Sarita.

“Vecino querido Hora siempre tan buena persona, siempre me lo cruzaba y era 'hola Gonzi'. como siempre me llamaron mis vecinos. Que Dios fortalezca corazones y de alivio a toda su flia y un gran abrazo Hora al cielo querido vecino”, escribió Gonzalo.

“Un gran compañero de diálisis, una familia ahí adentro donde todos sentíamos lo mismo, donde a todos nos pasaba lo mismo. Descansa en paz Horacio”, le dio el último adiós Mabel.

“Tuve el agrado de conocerlo gracias a su negocio todas las mañas le iba a comprar agua para el mate y él siempre con una sonrisa. Mis condolencia a sus familiares, se lo va extrañar”, compartió su anécdota, con visible angustia, Tina.

“Mí más sentido pésame a toda su familia, nos conocemos de toda la vida, se fue antes de tiempo y dejó sorprendidos a muchos, yo en lo personal lo vi andar por esta vida con su tema de salud, tan fuerte que muchas veces me olvidaba que tenía que pelearla día a día. Su forma de ser fue de una fortaleza tremenda. Siento una desazón ahora por su madre por este golpe tan grande espero pueda seguir adelante con la fortaleza que también la caracteriza. Abrazo a toda su familia y a sus hijos que hoy han tenido que pasar por un gran golpe. El de perder a su padre. Abrazo a todos los que en su último adiós lo acompañaron”, lamentó Victoria.