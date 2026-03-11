Plantas de marihuana de casi 4 metros y droga lista para vender: desbaratan un kiosco narco en Cipolletti

Un allanamiento reveló una escena que sorprendió incluso a los investigadores: plantas gigantes de cannabis, marihuana fraccionada, balanzas y celulares.

En el allanamiento encontraron ramas con flores en proceso de secado, bagullos de marihuana fraccionada para la venta, balanzas de precisión y teléfonos celulares. Foto: Gentileza.

Un operativo antidrogas dejó al descubierto una escena tan llamativa como preocupante en Cipolletti : plantas de marihuana de casi cuatro metros de altura , droga lista para vender y elementos utilizados para el narcomenudeo.

El procedimiento fue el resultado de una investigación de la División Toxicomanía de Cipolletti , que durante semanas reunió pruebas sobre la posible existencia de un punto de venta de drogas.

Con esa información, la Justicia Federal autorizó un allanamiento que terminó con el desbaratamiento de un kiosco narco que funcionaba en el barrio Patagonia , en el Distrito Vecinal Noreste de la ciudad.

Un hallazgo que sorprendió a los investigadores

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en la calle Los Tomillos. Allí los efectivos encontraron seis plantas de Cannabis sativa con alturas que iban desde 1,80 hasta 3,40 metros, todas con capacidad de producir flores destinadas a la venta ilegal. Pero eso no fue todo.

Durante el procedimiento también se secuestraron: Ramas con flores en proceso de secado, bagullos de marihuana fraccionada para la venta, balanzas de precisión, teléfonos celulares.

Según indicaron fuentes del operativo, la cantidad de elementos hallados mostraba una organización clara para la comercialización de droga al menudeo.

La magnitud del cultivo sorprendió incluso a los propios investigadores, que destacaron la prolijidad con la que se llevaba adelante la actividad ilegal.

Despliegue policial y causa federal

El allanamiento contó con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que brindó seguridad durante el procedimiento.

En el lugar fue identificado un hombre de 41 años, señalado como el responsable del punto de venta.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo del fiscal Francisco Iglesias, y se investiga como infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El operativo generó sorpresa entre los vecinos del sector, que observaron el despliegue policial mientras se retiraban las gigantes plantas de marihuana que crecían dentro de la vivienda.