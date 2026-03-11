Atrapados por las cámaras 911: roban en Neuquén y se esconden en Fernández Oro

El Toyota Corolla fue identificado en el barrio Terra de Oro. El Centro de Monitoreo rastreó a tres sospechosos y los interceptó en la Ruta Chica.

Los tres ocupantes del auto fueron demorados y notificados por la causa de robo de vehículo y encubrimiento.

Un operativo en conjunto con el personal de la Comisaría N°26 , los trabajadores del sistema de monitoreo del 911 y las cámaras de seguridad con IA permitió identificar a un auto en Fernández Oro que había sido robado en Neuquén capital y posteriormente fue restituido a su dueña. Los tres ocupantes del vehículo fueron demorados y notificados por las causas de robo, secuestro de vehículos y encubrimiento.

Las actuaciones se iniciaron luego del alerta por el ingreso de un auto sospechoso en un domicilio del barrio Reggio . Los efectivos policiales constataron que había una denuncia por robo de un Toyota Corolla en la Comisaría N°26 de Fernández Oro, el mismo vehículo identificado por las cámaras de seguridad.

El alerta inició un patrullaje preventivo hasta que el rodado fue localizado en el barrio Terra de Oro , donde se verificó a través del sistema policial que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 28 de febrero de 2026 , solicitado por la Comisaría N°1 de Neuquén Capital.

Tras el descubrimiento, se convocó al personal del Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes. Los trabajadores realizaron la toma de fotografías del vehículo y otras medidas de rigor, antes de trasladarlo a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

LA POLICÍA RECUPERÓ VEHÍCULOS ROBADOS EN FERNÁNDEZ ORO

El dato clave que permitió identificar el vehículo robado

Uno de los aportes más relevantes para la investigación, fue un vecino que aportó imágenes de cámaras de seguridad que resultaron claves para detener a los sospechosos. En las filmaciones se observa que alrededor de las 9:30 llegó al lugar un Ford Fiesta Kinetic, del cual bajaron tres personas, dos hombres y una mujer, y abordaron el Toyota Corolla, tomando rumbo hacia la Ruta Provincial 65.

Horas más tarde, el Centro de Monitoreo detectó al Ford Fiesta Kinetic circulando por la Ruta Provincial 65. A partir de esa alerta, los efectivos policiales interceptaron al rodado en la calle Los Manzanos al 662, donde se identificó a los tres ocupantes del auto y se dispuso su traslado en calidad de demorados.

mjhgkj

En ese procedimiento también se secuestró el Ford Fiesta Kinetic, mientras se iniciaron actuaciones judiciales por robo, secuestro de vehículos y encubrimiento, bajo intervención de la Justicia.

Tras completarse las actuaciones judiciales, el vehículo y otra motocicleta recuperada en otro operativo policial, fueron restituidos formalmente a sus propietarios. Los efectivos de la Comisaría N°26 llevaron adelante las actuaciones y la entrega de los rodados a sus dueños.