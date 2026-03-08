Fernández Oro despide con dolor a una vecina querida por todos: "Su recuerdo permanecerá en la memoria"

La comunidad de Fernández Oro despide a Albertina Plieger, recordada por su amabilidad y cariño. Sus restos serán velados hoy en CALF y mañana sepultados en Neuquén, mientras vecinos comparten recuerdos y mensajes de despedida.

La ciudad de Fernández Oro atraviesa un momento de profundo pesar por la partida de Albertina Plieger , vecina que dejó una huella imborrable en la comunidad . Reconocida por su amabilidad y cercanía, su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes compartieron con ella tantos momentos de la vida cotidiana en la localidad.

Desde el municipio, expresaron: " Su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes compartieron con ella tantos momentos de la vida en nuestra comunidad. Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y seres queridos. Dejamos nuestro más sentido pésame."

Los restos de Albertina Plieger serán velados en la sala velatoria de CALF , ubicada en calle Bahía Blanca, desde hoy a las 18 horas . El sepelio se realizará mañana a las 10 horas en el cementerio de la ciudad de Neuquén .

El recuerdo de los vecinos

Al conocerse la noticia de su deceso, los mensajes de quienes la conocieron no tardaron en manifestarse en redes sociales y reflejan el impacto de su partida: "Querida vecina, quedará en la retina de todos los Orenses de bien y de nuestros primeros años de juventud. Una persona muy amable y cariñosa, al igual que Hugo, su esposo. Resignación para su familia e hijos."

En ese sentido, otros vecinos comentaron: "Vuela alto, vecina amiga de la 9 de julio querida. Albe, siempre te recordaremos."

Su partida deja un vacío en Fernández Oro, pero también el legado de una vida marcada por la bondad, el cariño y la cercanía con sus vecinos.

Despiden con dolor al Monito Rivas, el querido vecino que murió tras un partido de fútbol

"Una noticia muy triste. El Monito era un pibe bárbaro, gran jugador y buena persona. Muy querido por sus amigos y conocido", lamentó el legendario Pablo Chala Parra, al referirse a la muerte de Héctor Gabriel Mono Rivas, el vecino de 43 años que se descompensó en un partido disputado en el predio de La Amistad, en el marco del torneo Don Pedro.

"Muy amigo de mi hermano José, que lo dirigía en San Pablo de Cipolletti", agregó el ídolo de Cipolletti y del Trueno Verde. El ambiente del fútbol en general se encuentra acongojado por la triste noticia. Es que Rivas estaba muy vinculado al más popular de los deportes por su pasado como jugador en la Liga de la Confluencia, donde también defendió los colores del club San Martín.

Asimismo, Rivas era conocido por su actividad de comerciante y era propietario de una vidriería en el barrio Arévalo. En los últimos años participaba activamente en distintos certámenes amateurs, siendo una cara habitual en este tipo de competencias.