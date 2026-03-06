Licitan obras de servicios y entregan aportes en Fernández Oro

El gobierno provincial licitó obras de infraestructura para dotar de servicios a nuevos lotes. Además, se entregó un aporte de 50 millones para proyectos de urbanización.

Se realizó la apertura de sobres con ofertas para obras de infraestructura en Fernánde Oro.

El Gobierno de Río Negro desarrolló una intensa agenda de trabajo en Fernández Oro que incluyó la licitación de obras de infraestructura para dotar de servicios a nuevos lotes , la entrega de un aporte económico para fortalecer la urbanización local y la supervisión de obras viales clave para la región.

"Las acciones apuntan a acompañar el crecimiento de la ciudad con planificación , inversión pública y trabajo coordinado con el Municipio", advirtieron funcionarios provinciales.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , encabezó las actividades en la localidad, acompañado por el intendente, Gustavo Amati ; y el Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavin .

Durante el acto presentaron sus propuestas las empresas Electromecánica RI con una oferta de $456.926.665; la empresa BRB SRL con una cotización de $510.816.312 y la empresa ING CO SRL con una oferta de $371.566.189.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue garantizar el acceso a la tierra con servicios. Para ello, se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública enmarcada en el programa Suelo Urbano, destinada a ejecutar las obras de infraestructura de agua potable y red eléctrica para 72 lotes pertenecientes al Sindicato de la Fruta.

Aporte para obras

"En tiempos de alta demanda habitacional en el Alto Valle, el Estado rionegrino responde dotando de saneamiento y previsibilidad a las familias trabajadoras", se destacó.

Bajo la premisa de fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales, y que no hay provincia sin municipio, la agenda del ministro incluyó la entrega de un aporte de $50.000.000 al Municipio. Los fondos estarán destinados a la construcción de cordón cuneta, una infraestructura clave para mejorar el ordenamiento urbano y el escurrimiento del agua en las calles.

Este tipo de acompañamiento forma parte de la articulación permanente entre Provincia y municipios "para que las soluciones lleguen con mayor rapidez a cada barrio", destacó el Gobierno.