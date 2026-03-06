Buscan con urgencia un hogar para gatita rescatada en un allanamiento

¡Mirá que ternurita! Duquesa fue recuperada tras un caso de maltrato animal y está solita en APAFO, esperando que alguna familia la quiera. ¿Podés ayudarla?

Duquesa y esa mirada tan tierna. Las chicas de APAFO le buscan una familia con urgencia. ¿Las ayudás?

“Es una gata súper mimosa , se lleva bien con otros animales y nuestra prioridad pasa por buscarle un lugarcito porque está solita en el centro de castraciones” , la describe con un dejo de preocupación Rocío Bahamonde , de la Asociación Protectora de Animales .

Tanto ella como sus compañeras de la loable institución están ansiosas por encontrarle un hogar, una familia que quiera abrirle las puertas a esta simpática mascota que fue rescatada en un exitoso allanamiento por maltrato animal en Fernández Oro y que ya se compró a todos en la vecina ciudad .

“Muy bonita, juguetona, la verdad el que se la lleva va a estar chocho” , agregó la integrante de la protectora en declaraciones a LM Cipolletti .

Gatita refugio Duquesa, la bella gatita a la que le buscan un hogar.

Seguidamente, informó que el operativo efectuado días pasados en el Barrio Costa Linda derivó en el "rescate de 12 animales: 8 cachorros raza galgo, 3 galgos adultos y 1 gata", la ya citada Duquesa.

Campaña de socios de APAFO

Por otro lado, Rocío indicó que la entidad relanzó una campaña de socios que tuvo lugar en febrero y continuará en marzo. Consultada sobre la movida, precisó que “la idea es sumar nueva gente, más voces, una vez que sos socio podés involucrarte con la institución de otra manera. El costo es de apenas 5 mil pesos”.

Lamentó una problemática que afecta a toda la región, en la que cada vez hay más perros abandonados por las calles.

“Sigue habiendo mucha irresponsabilidad, muchos casos por cubrir, animales en situación de vulnerabilidad. Fernández Oro ha crecido muchísimo y eso también lleva a que la Asociación tenga que redoblar o triplicar esfuerzos, tanto en concientización como en campañas de prevención, castraciones, sumado a los animales que están en tránsito. La idea de todo esto es es seguir involucrándonos y mejorar la calidad de vida de los animales”, redondeó.

Redes sociales

Instagran: @apago.oro

Facebook: Asociación Protectora de Animales Fernández Oro y colaboraciones

Alias para ayudar: colaboro.apafo

Extrema crueldad: prendieron fuego a una perra

La noble iniciativa de APAFO se conoce en la semana en que un nuevo hecho de extrema crueldad animal conmocionó a General Roca. Una perra pitbull fue encontrada quemada al costado de la ruta, en la zona de calle pública y Picaflor, de Barrionuevo. Integrantes de la protectora de animales informaron que creen que el hecho fue intencional y la Policía respalda esta teoría.

El animal tenía puesto un chaleco y según explicaron, no presentaba signos de desnutrición ni abandono previo. Fuente policiales señalaron que en el lugar no había focos activos ni elementos encendidos, que permitan deducir que la perra se incendió de forma accidental.

perra quemada

El cuerpo del animal fue descubierto a pocos metros de la ruta, a una distancia considerable del descampado con la presencia de residuos, que podría haber sido el escenario del incidente. Sin embargo, el cadáver del animal estaba alejado del baldío, donde suele incinerarse la basura.

Las integrantes de Ranhu –Rescate Animal No Humano- publicaron fotografías de la brutal agresión y explicaron que se trataba de una perra pitbull joven. Además, desde la protectora señalaron que se trataría de un hecho reciente, ya que en el sector aún se percibía olor a carne quemada, al momento del hallazgo.