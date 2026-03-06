Pueden echar a un legislador rionegrino por cambiar de partido

Primero Río Negro fue a la Justicia para recuperar la banca de un legislador que dio el salto a La Libertad Avanza.

La Legislatura de Río Negro definió a sus autoridades e integrantes de las comisiones de trabajo para el nuevo año.

Los saltos de legisladores de un bloque a otro por alianzas posteriores a las elecciones son una vieja discusión en la política que suele diluirse en chicanas. En Río Negro , sin embargo, un caso llegó a la Justicia y un legislador podría ser expulsado de la Legislatura por pasar de un partido a otro.

"Las bancas son de los partidos" es el latiguillo que se suele escuchar cuando un legislador cambia de bloque y sus ex compañeros lo cuestionan. En efecto, es lo que dice expresamente la Constitución Provincial y en eso se basó Primero Río Negro , que pretende recuperar la banca ocupada por el legislador roquense César Domínguez.

Con la Constitución bajo el brazo, la fuerza política liderada por Ariel Rivero sostiene que esa banca es del partido y que Domínguez no puede usufructuarlo porque decidió irse a La Libertad Avanza.

Se trata de una disputa entre espacios libertarios ya que Primero Río Negro fue el espacio político que se referenció en Javier Milei antes de la conformación de LLA en la provincia y será resuelta por el juez Electoral Carlos Da Silva.

legislador césar dominguez César Domínguez fue uno entre muchos legisladores que cambió de partido tras ser electo. Puede ser el primero en ser despojado de la banca.

La sintonía ideológica entre ambos partidos podría justifica que Domínguez mantenga su banca. Al menos, fue el pilar del dictamen del fiscal Hernán Trejo, quien sostuvo en su dictamen que “no se vislumbra una flagrante violación a la plataforma electoral por parte de Domínguez". El fiscal, cuyo dictamen no es vinculante, no evaluó la cuestión de fondo, la letra fría de la Constitución, sino que avanzó sobre el análisis subjetivo: qué tanto se alejó el legislador de los lineamientos del partido por el que fue electo.

Los argumentos de Primero Río Negro

La dirigencia de Primero Río Negro, por su parte, espera con expectativas el fallo del juez electoral, Carlos Da Silva, que se conocerá en la segunda quincena de marzo. Resuelva a favor o en contra del planteo, el caso llegará al Superior Tribunal de Justicia. El máximo tribunal provincial sentará un precedente cuando resuelva si las bancas son del partido o si se contemplan matices que permitan a un legislador cumplir mandato con un partido diferente.

La causa judicial podría tener impacto en otras disputas comunes a la Legislatura que van más allá del recinto y tienen costo para los rionegrinos, como son los cambios de bloques. Las divisiones partidarias, muy comunes en Río Negro, son acompañadas con el pedido de reconocimiento oficial de los nuevos espacios políticos. La creación de bloques no es inocua, ya que se le asigna presupuesto para funcionamiento y la contratación de asesores.

Actualmente, los legisladores que responden al exintendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello esperan la habilitación de un bloque propio tras la ruptura con el PRO. La intención de Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza era sumar a otros ex PRO como Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich y funcionar como bloque Cambia Río Negro.