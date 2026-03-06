Fernández Oro recibiría un aumento del 54% de coparticipación: las claves del crecimiento de la ciudad

El nuevo índice de distribución de fondos se basa en el Censo 2022. La radicación de familias y la expansión de la localidad, un factor determinante en un esquema sin actualizar desde 1991.

El crecimiento de la localidad, sumado al nuevo índice de distribución de fondos, generaría un incremento del 54% de coparticipación provincial para Fernández Oro.

La Municipalidad de Fernández Oro podría recibir el aumento cercano al 54% en los fondos de coparticipación provincial , un incremento vinculado al crecimiento demográfico de la localidad y la actualización del esquema de distribución basado en el Censo 2022 que impulsa el Gobierno de Río Negro . El anuncio fue confirmado por el intendente Gustavo Amati a medios locales, tras su participación en la mesa de trabajo junto a los intendentes del Alto Valle.

El anuncio se realizó después de la primera mesa de trabajo que tuvo lugar en Villa Regina y contó con la participación de los jefes comunales de la provincia y del Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos . En la reunión se analizó el nuevo esquema de coparticipación municipal , un rediseño que no se modifica hace más de tres décadas.

El jefe comunal explicó que el nuevo índice deberá atravesar la aprobación de la Legislatura de Río Negro para su entrada en vigencia. Ese proceso legislativo definirá la actualización se definirá con los nuevos índices poblacionales y económicos.

Amati explicó que el encuentro permitió abrir una instancia de diálogo entre los gobiernos locales y que el Ejecutivo provincial avance en la primera etapa de consenso. “Se pudo dialogar y debatir en buen sentido, y logramos un acuerdo en esta primera etapa” explicó el jefe comunal.

EDERSA en Fernandez Oro.png Fernández Oro recibió a cientos de familias en los últimos años. Gentileza

Un esquema sin actualizar hace 30 años

El intendente también destacó el rol del gobernador Alberto Weretilneck, a quien le atribuyó la decisión política de comenzar a saldar esta deuda histórica con los municipios. “Es una decisión muy importante del gobernador empezar a actualizar un sistema que llevaba décadas sin cambios. Tal como dijo el gobernador acá la provincia no va a quitar recursos a ningún municipio" indicó.

El mandatario municipal también vinculó el incremento de los fondos de coparticipación al crecimiento que experimentó Fernández Oro en los últimos años. La localidad transitó la llegada de cientos de familias, jóvenes y personas que decidieron radicarse en Oro, ese aumento se refleja en los barrios nuevos que se desarrollaron en la última década.

ECP FERNANDEZ ORO (118) Múltiples familias de Cipolletti, Neuquén y Allen se radicaron en Fernández Oro. Estefania Petrella

El crecimiento constante de Fernández Oro en la última década

Amati también agradeció a todo el pueblo de Fernández Oro, destacando que “cada vecino y cada sector de la comunidad hizo su parte para poder lograr este nuevo índice de coparticipación que la ciudad viene reclamando desde hace muchos años”.

La reunión sobre la actualización del índice tuvo lugar el jueves 5 en Villa Regina, hoy viernes se realizará en Viedma con los municipios de la Zona Atlántica. El martes 10 de marzo se llevará adelante en Bariloche con los municipios de El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco. Mientras que el miércoles 11 de marzo tendrá lugar en Los Menucos junto a Los Menucos, Pilcaniyeu, Comallo, Valcheta e Ingeniero Jacobacci.

Apertura sobres licitación Cipolletti El crecimiento de la localidad, también se refleja en la apertura de lotes para garantizar el acceso a la tierra.

La necesidad de actualizar los fondos de coparticipación

Durante la jornada, equipos técnicos de Hacienda y Rentas detallaron que el cambio principal consiste en reemplazar los datos poblacionales del Censo de 1991 por los registros censales actuales, con el objetivo de reflejar con mayor precisión la realidad demográfica de cada municipio.

El sistema vigente establece que el 40% de la masa coparticipable se distribuye según la población, otro 40% en función de la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y el 20% restante se reparte en partes iguales entre todas las localidades. Con la actualización de esos datos, ciudades que crecieron de forma acelerada podrían recibir una mayor cantidad de recursos.

Desde el Ejecutivo provincial ratificaron además que la masa total de fondos no se reducirá, sino que el proceso busca únicamente actualizar los índices para adecuarlos a la realidad actual de una provincia que experimentó cambios demográficos y económicos en los últimos 30 años.