Polémica por la coparticipación: Río Negro niega una quita de recursos a los municipios

El Gobierno provincial aseguró que el monto que se distribuye entre las localidades seguirá siendo el mismo y apuntó contra intendentes que, según afirmaron, intentan instalar una “idea falsa” para justificar problemas de gestión.

Desde el gobierno provincial cuestionaron con dureza algunas declaraciones de dirigentes locales.

En medio de la polémica por la distribución de fondos , el Gobierno de Río Negro salió a desmentir que exista una decisión de reducir los recursos que se coparticipan a los municipios y aseguró que el proceso en marcha solo busca actualizar los criterios de distribución con datos actuales .

Desde la Provincia remarcaron que el monto total que se reparte entre las localidades seguirá siendo el mismo , y descartaron cualquier decisión unilateral para quitar recursos.

Además, cuestionaron con dureza algunas declaraciones de dirigentes locales. “ Son falaces y mentirosas algunas acciones y declaraciones de intendentes o concejales que intentan instalar la idea de que la Provincia está quitando recursos a las localidades”, señalaron desde el Ejecutivo.

Críticas a intendentes por la polémica

El Gobierno provincial también apuntó contra jefes comunales que, según indicaron, atraviesan dificultades de gestión en sus municipios y buscan trasladar responsabilidades generando controversia sobre un tema que todavía se encuentra en etapa de análisis técnico.

Según explicaron, la discusión abierta en reuniones con intendentes tiene como objetivo revisar los índices de coparticipación, que actualmente se basan en información demográfica y económica de hace varias décadas.

La intención, aseguraron, es adaptar esos parámetros a la realidad actual de cada municipio, teniendo en cuenta cambios en población, actividad económica y desarrollo productivo.

“No hay proyecto para cambiar la ley”

Desde el Ejecutivo provincial también aclararon que no existe ningún proyecto de ley presentado para modificar el sistema de coparticipación.

Cualquier cambio en el esquema vigente, remarcaron, debe pasar obligatoriamente por la Legislatura provincial, lo que implica debate político y aprobación parlamentaria.

En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck se comprometió ante los intendentes a que cualquier modificación se discutirá con diálogo y consenso entre la Provincia y los gobiernos locales.

Por ahora, el proceso abierto tiene carácter técnico e informativo, y busca analizar distintas alternativas antes de avanzar con definiciones sobre uno de los temas más sensibles para las finanzas de los municipios.

Nueva coparticipación: Cipolletti sería la ciudad más beneficiada

Los cambios propuestos en la ley de coparticipación en Río Negro revelan una fuerte transferencia de recursos hacia ciudades con alto crecimiento demográfico y en su actividad económica. Los números que la Provincia les presentó a los intendentes revelan que son más las ciudades que tendrán menos ingresos que aquellas que verán un aumento.

Con el esquema de coparticipación propuesto por el gobierno provincial, Cipolletti se consolida como la mayor beneficiaria en términos económicos, otras ciudades muy pobladas como Villa Regina y Viedma sufren duros recortes.

Río Negro se encamina hacia una nueva etapa en la distribución de sus recursos coparticipables. La actualización de los índices, basada en la realidad demográfica y económica actual, ha dejado un mapa de 39 municipios dividido en 14 ciudades que recibirán más fondos y 25 verán una reducción en sus ingresos anuales por coparticipación.