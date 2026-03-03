Nueva coparticipación: Cipolletti será la ciudad más beneficiada

El nuevo esquema de coparticipación beneficia a las ciudades con mayor crecimiento poblacional y actividad económica. En porcentaje, Fernández Oro da el salto más grande. En términos nominales, lidera Cipolletti.

Los cambios propuestos en la ley de coparticipación en Río Negro revelan una fuerte transferencia de recursos hacia ciudades con alto crecimiento demográfico y en su actividad económica . Los números que la Provincia les presentó a los intendentes revelan que son más las ciudades que tendrán menos ingresos que aquellas que verán un aumento.

Con el esquema de coparticipación propuesto por el gobierno provincial, Cipolletti se consolida como la mayor beneficiaria en términos económicos, otras ciudades muy pobladas como Villa Regina y Viedma sufren duros recortes.

Río Negro se encamina hacia una nueva etapa en la distribución de sus recursos coparticipables. La actualización de los índices, basada en la realidad demográfica y económica actual, ha dejado un mapa de 39 municipios dividido en 14 ciudades que recibirán más fondos y 25 verán una reducción en sus ingresos anuales por coparticipación.

catriel coparticipacion Los intendentes de Allen y Catriel son dos de los que recibieron malas noticias con los números de la nueva coparticipación.

En la primera reunión el Ejecutivo rionegrino presentó una propuesta de modificación basada en el último censo, pero los números no son definitivos. Habrá, al menos, una segunda reunión para que los intendentes hagan consultas y pidan adecuaciones. Catriel y Viedma son dos de las ciudades que anticiparon su rechazo.

Cipolletti: La gran ganadora en términos nominales

Dentro del nuevo esquema, Cipolletti emerge como la ciudad más beneficiada de toda la provincia en términos de dinero real. Con un incremento del 11% respecto al índice anterior, la ciudad percibirá una suba anual de $3.832.876.321.

Este flujo adicional de recursos se traduce en un ingreso mensual "extra" de casi 319 millones de pesos. Este salto no solo responde a su crecimiento poblacional, sino que responde a su transformación en el eje de la economía del Alto Valle. Con el nuevo esquema, superaría incluso a Bariloche en el diferencial de dinero percibido de forma directa.

El boom de Fernández Oro, Dina Huapi y El Bolsón

Si bien Cipolletti lidera el incremento de coparticipación en el monto total, las variaciones porcentuales más destacadas se encuentran en ciudades que han funcionado como "satélites" y hoy tienen brillo propio: Fernández Oro, Dina Huapi y El Bolsón.

Fernández Oro es el caso más disruptivo, con un incremento del 52% en la coparticipación provincial. Recibirá 1.796 millones de pesos adicionales al año, reflejando el explosivo crecimiento habitacional que ha tenido en la última década y se reflejó en el último censo.

Dina Huapi, en tanto, le sigue de cerca con un 50% de aumento, sumando más de 1.071 millones a su presupuesto anual. Y El Bolsón destaca con un crecimiento del 27%, lo que representa 1.653 millones de pesos extras a los recibidos en 2025.

Por su parte, Bariloche, aunque solo crece un 5% en términos porcentuales, es una de las ciudades con el mayor salto nominal de ingresos. Se debe a que es la ciudad con mayor volumen de coparticipación. Si se aprueba el proyecto, recibirá $2.350 millones adicionales.

Los municipios que pierden

El nuevo índice ha caído con dureza en localidades que, por estancamiento demográfico o cambios en la fórmula de cálculo, verán disminuidos sus ingresos. Villa Regina es quizás el caso más preocupante en términos de volumen. La ciudad sufrirá una caída del 19%, lo que representa una pérdida anual de $2.759 millones. Es la mayor caída nominal de toda la provincia.

La capital provincial no queda exenta del ajuste. Viedma tendrá una baja del 10% y dejará de percibir $2.389 millones anuales, un golpe significativo para la administración local.

Sierra Grande, la ciudad que se convertirá en el eje de proyectos de exportación de hidrocarburos, registra la caída porcentual más estrepitosa de la lista con un -27%, perdiendo más de 1.329 millones de pesos.

El dato curioso del nuevo índice es la disparidad dentro de una misma zona geográfica. Mientras el Alto Valle celebra las subas de Fernández Oro (52%), Cipolletti (11%) y Cervantes (9%), sufre con las mermas en Allen (-8%), Cinco Saltos (-14%) y Villa Regina (-19%).

En la zona de la Línea Sur, el panorama es de estabilidad o crecimiento leve, con Los Menucos (+8%) y Comallo (+2%) como notas positivas, frente a caídas menores en Maquinchao (-1%) e Ingeniero Jacobacci (-2%).