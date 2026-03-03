Río Negro se muestra ante el mundo en la mayor convención minera y busca atraer inversiones

La provincia presentó en Toronto más de 60 proyectos mineros. El gobernador Alberto Weretilneck busca atraer inversiones que generen empleo y desarrollo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , participa en Toronto (Canadá) de la convención minera más importante del mundo, la Prospectors & Developers Association of Canada ( PDAC) , un encuentro que reúne a más de 30.000 referentes del sector provenientes de 130 países y que marca la agenda global en materia de exploración, inversiones y desarrollo de proyectos estratégicos.

En la primera jornada de trabajo, el mandatario rionegrino puso el foco en la necesidad de atraer capitales que se traduzcan en empleo genuino y oportunidades, especialmente para los jóvenes. “ Estamos mostrando qué es el Río Negro minero . Un futuro y un rumbo enorme”, expresó desde Canadá, en el marco de una agenda que combina reuniones con empresas, presentaciones técnicas y rondas de negocios.

La Provincia integró la delegación nacional que expuso durante el denominado “ Argentina Day ”, un espacio en el que 470 empresas e inversores internacionales conocieron el potencial minero del país , los avances regulatorios y el escenario de estabilidad y previsibilidad que se busca consolidar para los grandes desarrollos.

Río Negro presentó más de 60 proyectos en marcha que hoy generan trabajo para más de 1.700 familias, consolidando una actividad que el gobierno provincial define como parte de la nueva etapa productiva rionegrina. En ese marco, Weretilneck remarcó la continuidad política, la seguridad jurídica y las reglas claras como pilares para seducir inversiones de largo plazo.

“Queremos que haya inversiones, queremos que haya empleos, queremos que nuestros jóvenes vean en la minería la gran oportunidad posible. Por eso estamos aquí en Canadá, para que nos conozcan y para que confíen en Río Negro”, sostuvo el mandatario.

La delegación argentina está integrada por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Minería, Luis Lucero; el titular de la Agencia de Inversiones, Diego Sucalesca; además de los gobernadores Weretilneck y Carlos Sadir (Jujuy), junto a vicegobernadores y funcionarios de provincias con fuerte perfil minero como Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Cruz y San Juan.

feria mineria canada 2026 La Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) cierra la edición con 27 mil asistentes de más de 125 países y 1.300 expositores. Gentileza

La provincia con más proyectos del país

Según los datos oficiales, Río Negro se posiciona como la provincia argentina con mayor cantidad de proyectos mineros, con más de 50 iniciativas que representan el 28% del total nacional. Si bien la mayoría se encuentra en etapas de prospección y exploración, algunos emprendimientos metalíferos y energéticos muestran avances significativos.

El más avanzado es el Proyecto Calcatreu, de oro y plata, ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci. Actualmente en etapa de construcción, registra un 38% de ejecución y prevé una inversión de 250 millones de dólares. Se estima que comenzará a producir en 2026. El campamento alberga hoy a 180 trabajadores y ya se completaron hitos clave como la impermeabilización del PAD de lixiviación y la instalación de plantas de procesamiento.

Otro desarrollo estratégico es el Proyecto Ivana, en el área Amarillo Grande, cerca de Valcheta. Impulsado por Blue Sky Uranium y Corporación América, se encuentra en etapa de evaluación económica preliminar y prefactibilidad. Con una inversión proyectada de hasta 160 millones de dólares, podría entrar en operación hacia 2027, posicionando a Río Negro como proveedor de minerales vinculados a la transición energética global, como el uranio y el vanadio.

calcatreu.jpg El proyecto Calcatreu es una de las grandes apuestas de la provincia en materia minera. Archivo

Litio en roca y minerales industriales

La Provincia también avanza en la identificación de litio en pegmatitas (roca dura) en las regiones Centro y Occidental, en conjunto con el Segemar. Se trata de un estudio técnico de 15 meses cuyos análisis de laboratorio están en curso y cuyo informe final se espera para fines de 2026. El objetivo es diferenciar el potencial rionegrino del modelo de explotación en salmueras que caracteriza al norte argentino.

En paralelo, continúan los trabajos de exploración avanzada de oro y plata en Cañadón del Moro y La Esperanza. Además, Río Negro mantiene el liderazgo nacional en la producción de bentonita, yeso, diatomita y caolín, y busca consolidar la reactivación del mercado de arenas silíceas destinadas al fracking en Vaca Muerta.

La presencia en la PDAC forma parte de una estrategia sostenida para posicionar a la provincia en el escenario internacional. El desafío, según remarcan desde el Ejecutivo, es transformar el potencial geológico en empleo local, capacitación y desarrollo territorial, en un contexto global donde la demanda de minerales críticos redefine el mapa productivo y abre una nueva ventana de oportunidades para las economías regionales.