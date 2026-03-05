Acusado de golpear y abusar a su ex pareja embarazada queda en prisión preventiva

El hombre fue imputado por lesiones, amenazas y abuso con acceso carnal. La chica se encuentra en la calle y es asistida por la Fiscalía, Municipio de Cinco Saltos y salud pública.

El hombre denunciado por agredir y violar a su pareja fue imputado y quedará en prisión preventiva.

Fue imputado y quedó en prisión preventiva el hombre detenido en Cinco Saltos luego de que su ex pareja , embarazada de seis meses , lo denunciara por un grave hecho de violencia familiar y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron el lunes último en el transcurso de la mañana, al día siguiente el sospechoso fue detenido en un allanamiento policial realizado en el domicilio que ocupaba el hombre, en el barrio Chino, según se conoce en la localidad.

El operativo tuvo una gran trascendencia pública, porque se difundió un video del momento en el que un grupo de uniformados irrumpen en la propiedad y proceden a arrestar al sujeto, identificado con las siglas RGR, y secuestraron su teléfono celular.

Detuvieron a un hombre en Cinco Saltos, acusado por abuso sexual

Este miércoles en los tribunales de Cipolletti se efectuó la audiencia en la que le formularon cargos por los delitos de “lesiones leves calificadas por la relación de pareja y en contexto de género”, “amenazas simples” y “abuso sexual con acceso carnal”. Además, le impusieron cuatro meses de prisión preventiva. En ese lapso se debería dar por concluida la investigación y elevar la causa a juicio.

El fiscal Leandro López explicó antes de ingresar a la sala que la mujer se encuentra en estado vulnerable no solo por su embarazo, sino que además se encuentra en situación de calle, por lo que recibe asistencia de la Fiscalía, del municipio de Cinco Saltos y el hospital local.

El imputado con antecedentes por violencia

Agregó asimismo que RGR tiene antecedentes por violencia de género y de carácter penal. Por ese motivo destacó que era necesario actuar con urgencia para brindarle contención. Se conoció asimismo que tiene otro hijo de ocho años de edad, quien también habría sufrido la hostilidad y amenazas por parte de la ex pareja de la madre.

Con posterioridad a la denuncia la chica se había presentado a la sede policial con la intención de dejar sin efecto la presentación. No obstante luego ratificó que quería contar lo que había sucedido, como también acerca de otro episodio ocurrido el diciembre, en el que también habría sufrido golpes y agresiones.

Definición de competencia

La victima presentó la denuncia el martes 3 en la Comisaría de Familia de Cinco Saltos. En base a lo referido, el caso quedó comprendido en lo que establece Ley Provincial 3040 y el Código Procesal de Familia.

En su relato, describió actos delictivos como abuso sexual y amenazas de muerte dirigidas al niño de 8 años de edad, todos padecimientos registrados en el marco de una compleja problemática familiar.

Operativo abuso Cinco Saltos 4.jpg

El expediente fue elevado al Juzgado de Paz, cuyo titular Enzo Espejo dispuso que, ante el tenor de lo expresado por la chica, no correspondía su competencia, por lo que resolvió que la causa debía ser tramitada en la esfera penal ante la presunción de que se habían cometido delitos.

Por ese motivo ni bien recayó el expediente en la Fiscalía Descentralizada y tras obtener precisiones de la persona denunciada y su domicilio, requirieron la orden de allanamiento que fue otorgada por la jueza actuante.