Cambió su cuenta sueldo, le siguieron cobrando y la Justicia condenó al banco

Una mujer recibió una tentadora promesa de bonificación por un paquete de tarjetas “Premium” con un bono de bienvenida con el único requisito de trasladar su cuenta de sueldo a la entidad bancaria de la oferta. La joven accedió a cambiar el cobro de su salario hacia el otro banco , pero la institución le cobró comisiones de mantenimiento y jamás le acreditó el bono prometido.

El fuero civil de General Roca condenó al Banco BBVA Argentina S.A a pagar una compensación económica por daños y una multa , al comprobar que la entidad bancaria incumplió las condiciones ofrecidas al momento de contratar el servicio.

La clienta decidió cambiar de banco y trasladó sus cuentas hacia el otro banco , para garantizar mayor tranquilidad económica, acceder a la comodidad de las cuotas en las tarjetas de crédito y obtener financiamiento en compras pequeñas. Sin embargo, la situación cambió con el paso de los meses.

Según expuso la damnificada, el banco comenzó a cobrar comisiones de mantenimiento y gastos administrativos, pese a que el paquete debía permanecer bonificado mientras percibiera su salario en esa cuenta bancaria.

Además, indicó que el bono promocional de bienvenida nunca fue acreditado. El perjuicio económico se extendió más en el tiempo, porque ni siquiera pudo utilizar las tarjetas en los primeros meses, ya que no recibió los plásticos correspondientes. Frente a esa realidad, la mujer reclamó por teléfono y correo electrónico, pero recibió respuestas parciales que no solucionaron el problema de fondo.

Ante la falta de solución, recurrió al Poder Judicial y decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios contra la entidad bancaria. El caso llegó al fuero civil, donde se analizó la relación entre las partes bajo el marco de las normas de defensa del consumidor.

El banco negó los hechos y solicitó el rechazo de la acción. Afirmó que durante un período inicial no cobró comisiones y sostuvo que realizó devoluciones superiores a las reconocidas por la clienta. También negó que la mujer tuviera derecho al bono promocional.

A partir de la prueba producida —correos electrónicos, testimonios, pericias e informes—, la jueza concluyó que la entidad bancaria no brindó información clara y veraz sobre las bonificaciones ni sobre la forma en que se aplicarían las comisiones.

Los mensajes intercambiados entre la clienta y el asesor confirmaron que el banco había asegurado la bonificación del paquete mientras se acreditaran haberes en la cuenta. Además, se acreditaron reclamos de la clienta por cargos cobrados desde el inicio del contrato.

La sentencia también señaló que el banco no aportó documentación relevante del período discutido, lo que dificultó el trabajo del perito contable. Esa falta de registros fue interpretada como una presunción en contra de la entidad, ya que se encontraba en mejores condiciones de presentar los resúmenes y registros correspondientes.

El tribunal concluyó que el banco incumplió el deber de información y el trato digno hacia la consumidora. También consideró acreditados los cobros indebidos y el incumplimiento de las condiciones ofrecidas al momento de contratar el paquete bancario. De esta manera, el fuero civil de General Roca condenó al Banco BBVA Argentina S.A a pagar una compensación económica por los daños ocasionados y una multa.