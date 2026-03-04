Extrema crueldad: prendieron fuego a una perra

La Protectora de Animales explicó que se cree que fue intencional, porque no hay elementos quemados alrededor del animal. El horror del descubrimiento.

Desde la Protectora de Animales detallaron que se trataba de una perra pitbull joven. Foto ilustrativa.

Un nuevo hecho de extrema crueldad animal conmociona a General Roca . Una perra pitbull fue encontrada quemada al costado de la ruta , en la zona de calle pública y Picaflor, de Barrionuevo . Integrantes de la protectora de animales informaron que creen que el hecho fue intencional y la Policía respalda esta teoría.

El animal tenía puesto un chaleco y según explicaron, no presentaba signos de desnutrición ni abandono previo . Fuente policiales señalaron que en el lugar no había focos activos ni elementos encendidos , que permitan deducir que la perra se incendió de forma accidental.

El cuerpo del animal fue descubierto a pocos metros de la ruta, a una distancia considerable del descampado con la presencia de residuos, que podría haber sido el escenario del incidente. Sin embargo, el cadáver del animal estaba alejado del baldío, donde suele incinerarse la basura.

El horror del descubrimiento al costado de la ruta

Las integrantes de Ranhu –Rescate Animal No Humano- publicaron fotografías de la brutal agresión y explicaron que se trataba de una perra pitbull joven. Además, desde la protectora señalaron que se trataría de un hecho reciente, ya que en el sector aún se percibía olor a carne quemada, al momento del hallazgo.

perro quemado Imágenes sensibles.

“¿Qué semejante monstruo pudo hacer esto? Pero claro, quienes sepan algo eligen callar, así como callaron con Perlita, el perrito atacado a machetazos de Quinta 25”, indicaron desde Ranhu.

La crueldad del caso reavivó la indignación de los vecinos, integrantes de protectoras y la comunidad en general, que señalan que no es la primera vez que un perro es atacado con extrema brutalidad.

El silencio de los testigos

“Total los asesinos siguen caminando entre todos, poniendo en riesgo otras mascotas o seres vulnerables. Nos duele mucho, mucho ver esto porque sabemos que hay alguien que lo hizo y si nadie vio nada, esto quedará IMPUNE. No normalicemos ver esto por favor. Den aviso, siempre”, expresaron desde la Protectora Animal.

perro Imágenes sensibles.

Tras el descubrimiento del cadáver, se dio aviso al área de Bienestar Animal municipal para que intervenga y avance con las actuaciones correspondientes. Se espera que se realicen las pericias necesarias para determinar cómo se produjo la agresión y si existen testigos o registros fílmicos que permitan identificar a los responsables.

El ataque vuelve a poner en debate la necesidad de denunciar el maltrato animal, involucrarse como persona y no naturalizar este tipo de violencia.