Padres denuncian que la obra de la Escuela 84 no termina y a los chicos "solo les dan pan"

Familias se manifestaron en la Plaza San Martín. Denunciaron demoras en la obra de la Escuela 84 y la falta de insumos para el comedor de los alumnos.

El reclamo fue llevado a cabo en la Plaza San Martín por los padres de los alumnos reubicados en la Escuela 39. Foto: Radio Seny.

La paciencia se terminó. En la tarde de ayer, en la Plaza San Martín de Cinco Saltos, familias de la Escuela 84 salieron a manifestarse por una situación que “era previsible” y que hoy impacta directamente en los chicos : una obra de remodelación que no finaliza y la falta de insumos para el comedor escolar.

Según declararon madres y padres en medios locales, las obras no finalizaron y los alumnos tuvieron que ser reubicados .

La comunidad educativa de la Escuela 84 fue trasladada a la Escuela 39 por problemas edilicios. Sin embargo, las familias sostienen que las obras avanzan sin certezas ni plazos claros .

“Somos un grupo de padres de la Escuela N° 84 que estamos solicitando que se terminen las obras de remodelación. Hoy nos sumamos a la convocatoria de Unter. Todo sea por una escuela digna”, expresó uno de los padres en diálogo con Radio Seny.

reclamo escuela cinco saltos

El reclamo apunta a algo básico: condiciones edilicias adecuadas y previsibilidad para garantizar el ciclo lectivo.

“Solo pan”: el fuerte reclamo por el comedor

Pero la preocupación no termina en la infraestructura.

Una madre relató una situación que generó indignación: “Soy mamá de la Escuela 84, reubicada en la Escuela 39. Tengo dos nenes que van a los dos turnos y hoy nos avisan que no tienen insumos para darles la merienda ni el desayuno, o sea, solamente pan. Es una vergüenza que no se garantice una educación digna y de calidad, con edificios en condiciones y los refrigerios como corresponden”.

Según explicó, la falta de alimentos afecta especialmente a los chicos que permanecen doble turno, lo que agrava la situación.

Una crisis anunciada

Las familias aseguran que el escenario era previsible desde el inicio de clases y que la falta de información y de actuación oportuna derivó en el conflicto actual.

Mientras tanto, destacan el compromiso de los docentes para sostener el dictado de clases, aunque remarcan que “no son las condiciones”.

El reclamo ya está en la calle y suma respaldo. Ahora, la comunidad educativa espera respuestas concretas.