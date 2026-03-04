Quieren eliminar la afiliación obligatoria al Ipross

Dos legisladoras presentaron un proyecto para que los estatales puedan afiliarse a la obra social o prepaga que quieran. Un proyecto similar caducó en 2025 por falta de tratamiento.

Las legisladoras Martina Lacour (PRO) y Yolanda Mansilla (PRN) presentaron un proyecto de ley que busca poner fin a la afiliación obligatoria al Ipross , permitiendo a los trabajadores del Estado optar libremente por otras obras sociales o prepagas.

La iniciativa propone modificar la Ley K2753 para que el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) brinde cobertura exclusivamente a “todo ciudadano que voluntariamente adhiera al seguro ”, eliminando la obligatoriedad de adhesión que actualmente tienen los empleados públicos de la Provincia y la mayoría de los municipios rionegrinos.

Históricamente, los empleados del Estado en Río Negro fueron una “población cautiva” obligada a aportar a la obra social estatal. Según los fundamentos del documento, el objetivo fundamental es “promover la libertad de elección en materia de salud para todos los empleados públicos provinciales de Río Negro, terminando con un sistema que desconoce el derecho individual de elegir la cobertura médica adecuada”.

La ley actual afilia de manera obligatoria a los estatales, "lo que limita su capacidad de decidir sobre su propia cobertura médica y desconoce el derecho de cada individuo a elegir la obra social que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. La diversidad de opciones en el ámbito de la salud permite a las personas acceder a servicios de calidad acordes a sus requerimientos particulares y a los de sus familias", plantearon las legisladoras.

ipross cipolletti.jpg Actualmente, los empleados públicos deben afiliarse obligatoriamente a Ipross. Estefania Petrela.

La propuesta de eliminar la obligatoriedad de afiliación al Ipross no es nueva. De hecho, el proyecto de ley reingresa al recinto tras haber caducado su trámite anterior (proyecto 447/24) por falta de aprobación. Su reactivación se fundamenta en los problemas crónicos del Ipross, marcados por “desafíos estructurales vinculados a la sustentabilidad financiera del sistema, demoras en la provisión de prestaciones, tensiones con prestadores y reclamos recurrentes de afiliados”, según afirmaron Lacour y Mansilla.

"Estas circunstancias, ampliamente reflejadas en el debate público y en la agenda sanitaria provincial, ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia mecanismos que fortalezcan la eficiencia del sistema, mejoren la calidad de las prestaciones y amplíen la capacidad de decisión de los afiliados", manifestaron.

Presión para el Ipross

En sintonía con la desregulación impulsada a nivel nacional por el DNU 70/2023, las autoras afirman que abrir la oferta a prepagas y obras sociales sindicales fomentará la competencia y mejorará los servicios. Frente a las críticas por el posible desfinanciamiento de la obra social, el documento aclara categóricamente: “La posibilidad de optar libremente por la cobertura de salud no implica el debilitamiento del sistema público provincial, sino que, por el contrario, puede contribuir a su fortalecimiento”.

"El presente proyecto busca garantizar la autonomía de elección en materia de salud para los empleados públicos provinciales de Río Negro, promoviendo un sistema más inclusivo, eficiente, transparente y orientado a satisfacer las necesidades específicas de cada persona en el ámbito de la salud", concluyeron las autoras del proyecto.

La propuesta de Lacour y Mansilla cuenta con la adhesión de los legisladores Ofelia Irene Stupenengo, Juan Martin, María Laura Frei y Juan Sebastián Murillo Ongaro.

De sancionarse, la ley representaría un cambio de paradigma en la administración pública provincial, obligando a la obra social del Estado a retener a sus afiliados mediante la mejora de su gestión y prestaciones.