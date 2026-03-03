Fernández Oro se viste de Carnaval: dos noches de fiesta con Los Dragones, Rodrigo Tapari y Anto Mattei

El Carnaval de Oro 2026 tendrá lugar el 14 y 15 de marzo. Los festejos incluirán música en vivo, gastronomía local, feria de emprendedores y alegría garantizada.

Con música, alegría y otras propuestas, el sábado 14 y domingo 15 de marzo, se llevará adelante el Carnaval de Oro.

Fernández Oro celebrará el Carnaval de Oro 2026 con dos noches a pura música y fiesta, con entrada libre y gratuita en el Predio del Ferrocarril. Los festejos comenzarán el sábado 14 de marzo y se extenderán hasta el domingo 15 con espectáculos en vivo, paseo gastronómico y la feria de emprendedores, en un fin de semana pensado para toda la familia.

La localidad se despedirá del verano al ritmo del carnaval y el color en una nueva edición de este evento popular que ya se consolidó en la agenda regional como un punto de encuentro para los orenses . El predio del Ferrocarril, al frente del Anfiteatro local, será el escenario central de las celebraciones, con una grilla artística que combina bandas locales y artistas nacionales.

El escenario principal contará con la presentación de Los Dragones , la reconocida banda de cumbia y de Rodrigo Tapari , el solista de música tropical que hace vibrar los festivales. También se llevará adelante un show de Antho Mattei , la cantante de cumbia con más de 15 años de trayectoria.

Además de los espectáculos en vivo, los asistentes podrán recorrer el paseo de artesanos con producciones propias e ingredientes de la zona, disfrutar de los food trucks con propuestas gastronómicas con sello local y acompañar a los emprendedores que formarán parte de la feria.

Una celebración para ser un punto de encuentro

Desde la Municipalidad de Fernández Oro destacaron que el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de garantizar la participación de vecinos y visitantes. El espacio contará con sectores destinados a la gastronomía, zonas para las infancias y áreas preparadas para que el público pueda permanecer durante toda la jornada.

Con esta nueva edición, Fernández Oro se prepara para vivir uno de los eventos más esperados de marzo. La propuesta invita a compartir el mate, reunirse con amigos y sumarse a los dos días donde la música y el carnaval volverán a ser los protagonistas.