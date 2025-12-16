Navidad en las Estrellas: el impactante espectáculo que hará historia en Cipolletti
La agenda navideña en la ciudad se posiciona con un espectáculo de renombre internacional, con entrada libre y gratuita para los vecinos cipoleños. Enterate cuándo y dónde.
Cipolletti se prepara para vivir una de las semanas más esperadas del año con una agenda navideña que combina arte, emoción y encuentro. La ciudad será escenario de celebraciones abiertas y gratuitas que buscan consolidarse como una verdadera tradición local, con propuestas de altísimo nivel artístico y una fuerte impronta cipoleña.
Desde el Municipio, invitan a los vecinos a participar de estas actividades que transformarán distintos espacios públicos en puntos de reunión y disfrute, con espectáculos pensados para toda la familia. El eje central estará puesto en el arte, la participación comunitaria y la recuperación del espíritu navideño como momento de encuentro y celebración.
Un espectáculo aéreo que transformará el cielo de la ciudad
El punto culminante de la agenda será el viernes 19 de diciembre, a las 22 horas, en el Complejo Cultural Cipolletti, con la presentación de la Compañía de Danza Aérea Elevé. Se trata de un espectáculo que promete marcar un antes y un después en la escena cultural local, con una puesta en escena impactante que convertirá el cielo de la ciudad en un espacio de poesía, movimiento y asombro.
Elevé presentará “Navidad en las Estrellas ”, un show de 60 minutos que se desarrolla en altura y que tiene como protagonista a la estructura Air TV Show, única en el mundo. La instalación se viste especialmente para la ocasión con un Árbol de luces navideño y se complementa con números de danza vertical sobre pantalla, con imágenes proyectadas que dialogan con la música, el movimiento y la narrativa visual.
El espectáculo integra danza, teatro, música y artes visuales, combinadas con ingeniería, tecnología y creatividad. La propuesta no solo apunta al impacto estético, sino también a generar una experiencia emocional que amplifique el espíritu navideño y refuerce el sentido de comunidad.
Durante toda la jornada, además, participarán las Escuelas Municipales y sus equipos artísticos, poniendo en valor el trabajo cultural que se desarrolla a lo largo del año en Cipolletti.
Elevé, una compañía con proyección internacional
La Compañía de Danza Aérea Elevé fue fundada en 2009 y es reconocida a nivel mundial por sus producciones innovadoras y sus estructuras escénicas únicas. Con cientos de presentaciones en distintos puntos del país y del exterior, la compañía ha desarrollado un lenguaje propio que combina expresiones artísticas con tecnología y diseño.
Cada diciembre, Elevé presenta un espectáculo especial para dar la bienvenida a la temporada navideña. Año tras año, el evento crece en convocatoria y busca consolidarse como una tradición. “Navidad en las Estrellas” se realiza en lugares icónicos de cada localidad, reforzando su potencial turístico y convirtiéndose, además, en un atractivo en sí mismo que convoca visitantes y aporta originalidad a la experiencia urbana.
Papá Noel recorre la ciudad y recibe las cartas
La magia navideña comenzará más temprano ese mismo viernes 19. Desde las 18 horas, Papá Noel recorrerá Cipolletti a bordo del camión de los Bomberos Voluntarios, llevando alegría a grandes y chicos y anticipando una noche cargada de emoción.
Luego, desde las 19 horas, la actividad se trasladará al Parque del Complejo Cultural Cipolletti, allí las familias podrán visitar a Papá Noel, dejarle su carta y sacarse fotos, además de disfrutar de música y danza en vivo, espectáculos navideños y propuestas artísticas y recreativas vinculadas a las artes visuales y la literatura.
Será un espacio pensado especialmente para las infancias, pero también para compartir en familia, mantener viva la ilusión y regalar sonrisas en un tiempo atravesado por la emoción y el deseo de buenos augurios.
