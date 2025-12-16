Navidad en las Estrellas: el impactante espectáculo que hará historia en Cipolletti

La agenda navideña en la ciudad se posiciona con un espectáculo de renombre internacional, con entrada libre y gratuita para los vecinos cipoleños. Enterate cuándo y dónde.

Cipolletti se prepara para vivir una de las semanas más esperadas del año con una agenda navideña que combina arte, emoción y encuentro. La ciudad será escenario de celebraciones abiertas y gratuitas que buscan consolidarse como una verdadera tradición local, con propuestas de altísimo nivel artístico y una fuerte impronta cipoleña.

Desde el Municipio, invitan a los vecinos a participar de estas actividades que transformarán distintos espacios públicos en puntos de reunión y disfrute , con espectáculos pensados para toda la familia. El eje central estará puesto en el arte, la participación comunitaria y la recuperación del espíritu navideño como momento de encuentro y celebración.

El punto culminante de la agenda será el viernes 19 de diciembre, a las 22 horas, en el Complejo Cultural Cipolletti, con la presentación de la Compañía de Danza Aérea Elevé . Se trata de un espectáculo que promete marcar un antes y un después en la escena cultural local , con una puesta en escena impactante que convertirá el cielo de la ciudad en un espacio de poesía, movimiento y asombro.

Consolidados como compañía de espectáculos aéreos desde 2009, la propuesta navideña propone un show único para toda la familia.

Elevé presentará “Navidad en las Estrellas ”, un show de 60 minutos que se desarrolla en altura y que tiene como protagonista a la estructura Air TV Show, única en el mundo. La instalación se viste especialmente para la ocasión con un Árbol de luces navideño y se complementa con números de danza vertical sobre pantalla, con imágenes proyectadas que dialogan con la música, el movimiento y la narrativa visual.

El espectáculo integra danza, teatro, música y artes visuales, combinadas con ingeniería, tecnología y creatividad. La propuesta no solo apunta al impacto estético, sino también a generar una experiencia emocional que amplifique el espíritu navideño y refuerce el sentido de comunidad.

Durante toda la jornada, además, participarán las Escuelas Municipales y sus equipos artísticos, poniendo en valor el trabajo cultural que se desarrolla a lo largo del año en Cipolletti.

Embed

Elevé, una compañía con proyección internacional

La Compañía de Danza Aérea Elevé fue fundada en 2009 y es reconocida a nivel mundial por sus producciones innovadoras y sus estructuras escénicas únicas. Con cientos de presentaciones en distintos puntos del país y del exterior, la compañía ha desarrollado un lenguaje propio que combina expresiones artísticas con tecnología y diseño.

Cada diciembre, Elevé presenta un espectáculo especial para dar la bienvenida a la temporada navideña. Año tras año, el evento crece en convocatoria y busca consolidarse como una tradición. “Navidad en las Estrellas” se realiza en lugares icónicos de cada localidad, reforzando su potencial turístico y convirtiéndose, además, en un atractivo en sí mismo que convoca visitantes y aporta originalidad a la experiencia urbana.

Papá Noel Paseo del Ferrocarril Para los más niños, Papa Noel recorrerá la ciudad arriba de un camión de los Bomberos Voluntarios. Archivo

Papá Noel recorre la ciudad y recibe las cartas

La magia navideña comenzará más temprano ese mismo viernes 19. Desde las 18 horas, Papá Noel recorrerá Cipolletti a bordo del camión de los Bomberos Voluntarios, llevando alegría a grandes y chicos y anticipando una noche cargada de emoción.

Luego, desde las 19 horas, la actividad se trasladará al Parque del Complejo Cultural Cipolletti, allí las familias podrán visitar a Papá Noel, dejarle su carta y sacarse fotos, además de disfrutar de música y danza en vivo, espectáculos navideños y propuestas artísticas y recreativas vinculadas a las artes visuales y la literatura.

Será un espacio pensado especialmente para las infancias, pero también para compartir en familia, mantener viva la ilusión y regalar sonrisas en un tiempo atravesado por la emoción y el deseo de buenos augurios.