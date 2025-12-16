Cómo es el estado salud del camionero picado por una yarará: piden dadores de sangre

El trabajador permanece internado en el Policlínico Modelo. Desde el entorno familiar informaron que aún se necesitan donantes de sangre.

El camionero fue asistido por la caminera en Cutral Co y trasladado a Cipolletti.

El camionero que fue trasladado de urgencia desde Cutral Co a Cipolletti tras sufrir una grave descompensación continúa internado en una clínica privada de la ciudad a la espera de su evolución y de dadores de sangre para superar el mal momento. Su familia permanece a su lado y muy preocupados.

El paciente fue identificado como Miguel Esteban Contreras, de 44 años , oriundo de General Daniel Cerri, una localidad cercana a Bahía Blanca. Permanece internado en terapia intensiva en el Policlínico Modelo de Cipolletti, donde recibe asistencia médica especializada.

Según información que la propia familia brindó a LM Cipolletti , el estado es crítico . De acuerdo a los últimos datos comunicados por el equipo médico, la única evolución favorable observada hasta el momento es en el funcionamiento de los pulmones, mientras que el resto del cuadro clínico se mantiene sin cambios significativos.

Los datos que se conocen del fortuito caso, es que Contreras se encontraba trabajando como camionero en la zona de Cutral Co cuando sufrió una descompensación. De acuerdo a lo reconstruido, logró solicitar ayuda en un puesto de la Policía Caminera, donde recibió las primeras asistencias y posteriormente fue derivado a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad del cuadro.

En ese contexto, los profesionales médicos evaluaron la posibilidad de que la descompensación estuviera asociada a una presunta mordedura de serpiente, hipótesis que fue considerada a partir de los síntomas presentados por el paciente. No obstante, desde el entorno familiar aclararon que los médicos no confirmaron de manera definitiva el origen del cuadro, aunque sí lo contemplaron como una posibilidad clínica.

Evolución del estado de salud

Desde la familia indicaron que, tras el último parte recibido, Contreras continúa en estado crítico. Señalaron que la única mejora registrada hasta el momento corresponde al sistema respiratorio, mientras que el resto de los órganos afectados continúa bajo monitoreo constante.

El paciente permanece con asistencia respiratoria y sometido a distintos tratamientos médicos, de acuerdo a lo que se informó previamente desde el entorno cercano.

Continúa el pedido de dadores de sangre

En paralelo a la evolución del estado de salud, continúa el pedido urgente de dadores de sangre. La hija del camionero, Oriana Contreras, informó que en los últimos días se presentaron varias personas para donar, aunque la mayoría no contaba con el factor requerido.

“Fueron varias personas, pero la mayoría eran positivos y necesitamos negativo”, indicó.

Se solicita la colaboración de dadores de sangre grupo 0 (cero) negativo o A negativo. Las donaciones se reciben de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a 11, en el Servicio de Hemoterapia del Policlínico Modelo de Cipolletti, ubicado en calle Libertad 83. Al momento de la donación, se debe indicar el nombre del paciente.