Camionero se descompensó por presunta mordedura de una yarará y necesita dadores de sangre: está grave en Cipolletti

“El veneno le está comiendo los glóbulos y afectando los órganos , necesitamos dadores urgente y cuesta conseguirlos”, señaló, desesperada, su hija a LMC .

El camionero fue asistido por la caminera en Cutral Co y trasladado a Cipolletti.

Momentos de profunda angustia y desesperación viven los familiares de un camionero que se descompensó mientras trabajaba en Cutral Co por la presunta mordedura de una serpiente yarará y fue trasladado de urgencia a Cipolletti , donde permanece internado en estado crítico.

El trabajador fue identificado como Miguel Estaban Contreras , de 44 años , oriundo de General Daniel Cerri -cercano a Bahía Blanca- y como “el veneno le está comiendo los glóbulos rojos y afectando los órganos” , según contó su hija Oriana a LM Cipolletti , se solicita con carácter de urgencia la colaboración de dadores de sangre de grupo 0 (cero) negativo o A negativo para el paciente.

“Cuesta conseguirlos, es un factor poco común pero confiamos en la solidaridad de la gente ya que es una situación límite”, señaló la muchacha desde el Policlínico de Cipolletti , donde su progenitor “sigue intubado y con respirador artificial".

image

“A mi viejo lo trasladaron el sábado para acá, mi mamá se vino el domingo y pudo hablar con él y yo llegué el miércoles, porque tengo una hija que atender, y ya no pude tener diálogo con papá”, contó con lógica tristeza.

Cómo fue el hecho que derivó en la internación del camionero

Según se supo, el paciente se encontraba trabajando como camionero en la zona de Cutral Co cuando sufrió una descompensación. Logró pedir auxilio al personal de la Caminera y allí comenzó la asistencia médica. Y la pesadilla.

“Papá estaba transportando motos para On City, no sabemos si se bajó en Cutral Co o antes para controlar que estuviera el camión y todo en condiciones. Sintió de repente que algo le pico como un pellizco pero no le dio bolilla, imaginen que fue de noche, a oscuras. Se subió al camión y se acostó a dormir… Ahí estuvo mal”, relató su hija.

“Los médicos no confirman que haya sido una picadura de yarará pero sí lo reconocen como una posibilidad. Nosotros, los familiares, estamos convencidos de que fue así y si nos guiamos por lo que nos dijeron los doctores, le afectó mucho los órganos”, agregó sobre las hipótesis y el delicado cuadro.

camionero El joven camionero que se encuentra en estado crítico en Cipolletti.

“Le pusieron medicamentos fuertes y tiene recuerdos confusos de lo que pasó. Dijo que cuando se levantó le dolían los riñones y la pierna. Se sentía mal, hizo pis con sangre y ahí recién se asustó. Empezó a manejar hasta la caminera de Cutral Co donde lo asistieron”, amplió.

Mientras su entorno lo acompaña y reza a la espera de una evolución favorable, quienes puedan colaborar como dadores, deberán presentarse a la brevedad en el Servicio de Hemoterapia del Policlínico Modelo de Cipolletti, ubicado en Libertad 83.

Las donaciones se realizan de lunes a viernes, de 8:30 a 11, indicando el nombre del paciente al momento de la donación.

“Le están haciendo diálisis muy fuertes y se necesita mucha sangre, el veneno no se ha ido del todo y elimina los glóbulos. Es un momento muy doloroso el que estamos pasando como familiares, la verdad mi papá no se merece estar sufriendo y ojalá que salga adelante, es lo que más queremos y deseamos de corazón. Ayuda por favor”, culminó desesperada Oriana.

¡Fuerzas!