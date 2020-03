El animal fue trasladado a unos 20 kilómetros del lugar, donde finalmente lo liberaron en una zona rural, ya que es un animal vital para el control de la población de roedores.

Se trata de una de las especias de serpientes más venenosas del mundo y viven por lo general en Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina.

Según indican los especialistas, no se trata de una especie que sea agresiva y afirmar que puede morder únicamente si se siente amenazada. Además, expresaron que el 70 por ciento de las mordeduras que realizan es en los miembros inferiores.

Desde el momento de la mordedura hasta que se pueda aplicar el suero para combatir su veneno, no deben pasar más de 12 horas para que pueda provocar una reacción.

En caso de tratarse de una mordedura de yarará, los síntomas son muy característicos y fáciles de distinguir respecto de los de otros animales que no tienen veneno. Y se desarrollan de inmediato y durante las primeras dos horas. Se siente un gran dolor de inmediato y se puede observar la marca de los colmillos. También se forma un edema duro de inmediato, cuyo color no desaparece al presionar con el dedo. El edema cambia de color y se torna "vinoso" o morado, y la pérdida de sangre por los orificios causados por la serpiente no se detiene.

Embed

LEÉ MÁS

Tenía 47 kilos de marihuana, pero zafó de ir preso

Juegos y shows en el arranque de la fiesta que hace vibrar a Cipolletti

Llegó el gran día: más de 13 mil personas salen a la calle por la Corrida