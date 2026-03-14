Atención: Edersa anunció extenso corte de luz para este domingo en Cipolletti

Conocé en que sector de la ciudad se realizará el corte programado de suministro de enegería eléctrica por tareas de mantenimiento.

La compañía Edersa anunció cortes programados en el servicio de energía eléctrica para este domingo en Cipolletti por tareas de mantenimiento que realizarán diferentes equipos operativos en redes de media tensión y ampliación de redes de baja tensión.

Se informó que los trabajos se realizarán de 9 a 12 y las zonas afectadas por el corte serán “Galpón ex TODDY, Edificio Moreno Center, Paseo Flor del Prado, Calle Mariano Moreno desde RN151 hasta Ceferino Namuncurá y la pinturería El Dante”.

Asimismo en la ciudad rionegrina de Lamarque , de 8 a 10, los trabajos se realizarán en el cuadrante comprendido por las calles Av. San Martín, 20 de Junio, Perú y Av. Libano.

Desde Edersa también comunicaron que habrá intervención el lunes en Cinco Saltos de 9 a 11 en el cuadrante conformado por las calles Rivadavia, Estrada, General Roca y España.

edersa La compañía edersa anunció cortes de luz en Cipolletti.

En tanto, este sábado, de 7.30 a 8.30 en El Bolsón se interrumpió el servicio en los Barrios Costanera Sur, 36 y 38 Viviendas, Irigoyen, Industrial Norte, Valle Nuevo, Centro desde Calle Paso hasta Las Heras, Las Quintas, San Francisco, Tres de Mayo.

Denuncia penal de Edersa contra un vecino

La distribuidora de energía eléctrica Edersa presentó una denuncia penal contra un vecino de Balsa Las Perlas, tras identificar que el hombre se “colgó” de la luz para su comercio. La empresa radicó la denuncia por “hurto de energía” ante la Fiscalía N°5 tras múltiples avisos de corte, suspensión del servicio y retiro del medidor, pero el hombre volvió a conectarse irregularmente.

La presentación judicial se realizó ante la Fiscalía N°5 a cargo de Guillermo César Ibáñez, a partir de que los técnicos de la empresa detectaran la conexión clandestina durante los controles realizados en comercios.

Así lo explicó Fernando Salice, el gerente comercial de Edersa, al argumentar que la situación representa un riesgo para la seguridad pública. La denuncia se radicó esta mañana por “hurto de energía”, un tipo de delito puede tener una pena de hasta dos años de prisión efectiva, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

“No podemos permitir que nadie atente contra la seguridad pública y de las personas. Iniciaremos acciones penales contra aquellos que se cuelguen de la luz. Estamos trabajando muy fuerte contra la irregularidad, y vamos a agotar todas las instancias para que cada vez haya menos ilegalidad”, indicó Salice.

El comerciante de Balsa Las Perlas recibió múltiples avisos de corte, la empresa suspendió el servicio eléctrico del local y el hombre se conectó clandestinamente a la energía. Una maniobra que fue identificada por los trabajadores de Edersa y retiraron el medidor de la luz. Sin embargo, el hombre volvió a repetir la conexión irregular, pese a las advertencias de fraude.

“Al comerciante en cuestión se le realizaron todos los procedimientos dispuestos para estos casos en el Régimen de Suministro. Enviamos avisos de cortes, le suspendimos el servicio, se “colgó”, le sacamos el medidor, le hicimos posteriormente acciones de fraude y volvió a conectarse ilegalmente de nuestra red eléctrica”, explicó el gerente general de Edersa.