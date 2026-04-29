Cómo está el hombre baleado en el pecho: los detalles de su estado tras el disparo

Fue trasladado de urgencia tras recibir un disparo en Fernández Oro. La víctima, oriunda de Cipolletti, permanece internada en estado delicado.

Desde el Hospital de Cipolletti confirman que el joven herido se encuentra en "estado crítico".

El dramático episodio se registró este miércoles por la mañana en Fernández Oro , en la zona del loteo Calfupán , detrás de la Caballeriza del barrio Martín Fierro .

Personal policial llegó al lugar tras un alerta por una detonación de arma de fuego y encontró a un hombre tendido en el suelo, mientras otras personas intentaban asistirlo.

La víctima fue identificada como un hombre de 29 años con domicilio en Cipolletti . Tras recibir un disparo en el pecho , fue trasladado de urgencia al hospital cipoleño , donde permanece internado en terapia intensiva .

Fuentes vinculadas al caso indicaron a LM Cipolletti que sufrió una herida en un pulmón, por lo que su cuadro es delicado.

"Se lo estabilizó para mantenerlo vivo y ahora está en estado crítico"

Por su parte, desde la Guardia del Hospital de Cipolletti aseguraron a LMC que el herido "se encuentra en estado crítico. Al ingresar con la herida de bala logramos estabilizarlo para mantenerlo vivo y ahora se le está realizando una tomografía para ver si se lo opera de urgencia".

Qué dijo el hombre demorado

En el lugar fue demorado un hombre de 33 años, oriundo de Allen, quien aseguró que estaba manipulando una pistola calibre 9 milímetros con intenciones de mostrársela a su amigo.

Según su versión, el arma se disparó accidentalmente e hirió a la víctima.

Además del sujeto, una mujer fue demorada en el lugar. Según detallaron desde la Fiscalía, "próximamente se le van a formular cargos". En el caso del hombre, los cargos serán por lesiones graves, culposas, agravadas. Mientras que a la mujer, quien sería la pareja, confirmaron que "se le van a formular cargos por tenencia ilegal de arma de fuego".

Importante operativo para asistir al herido

Debido a la gravedad de la lesión, se solicitó una ambulancia de Cipolletti, que concretó el traslado con acompañamiento policial para despejar el camino y acelerar la llegada al centro de salud.

También trabajaron en la escena personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y autoridades judiciales.

La investigación sigue en marcha

Ahora la Justicia deberá determinar las circunstancias exactas del disparo, analizar el arma secuestrada y definir la situación procesal del hombre demorado.