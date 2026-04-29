Cambian una zona muy transitada de Fernández Oro y anticipan obras clave para ciclistas

Renuevan la ciclovía principal, refaccionan el Parque Central y preparan una nueva conexión que promete transformar la movilidad.

El plazo estimado para finalizar los trabajos en el Parque Central es de entre 20 y 25 días. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Fernández Oro inició la renovación integral de la ciclovía ubicada sobre Avenida Cipolletti , una de las trazas más utilizadas por vecinos para circular en bicicleta, caminar y realizar actividad física.

Los trabajos comenzaron con el retiro de la estructura existente para construir una nueva base y mejorar las condiciones generales de uso.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución en el tramo comprendido entre calle San Martín y Avenida B. Rivadavia, donde se concentran las tareas.

Una nueva obra que se viene sobre Ruta 65

Además de la renovación actual, adelantaron que en los próximos días se realizará el llamado a licitación para construir una nueva ciclovía sobre Ruta 65, en el sector del predio del ferrocarril.

La iniciativa apunta a seguir ampliando la red de conexiones seguras y sustentables, con el objetivo de vincular Fernández Oro con ciudades vecinas del Alto Valle.

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Parque Central: más luces y nueva bicisenda

En paralelo, el Municipio avanza con una importante refacción del Parque Central. La obra contempla mejoras en luminarias y la extensión de la bicisenda paralela a las vías, entre la rotonda de Rivadavia e Irigoyen.

Según explicó la secretaria de Desarrollo Territorial, Luisina Fuentealba, el espacio se encontraba muy deteriorado y decidieron avanzar con una reconstrucción integral utilizando fondos municipales.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 15.37.51 Gentileza (Inforo).

Cuándo terminarían las obras

El plazo estimado para finalizar los trabajos en el Parque Central es de entre 20 y 25 días. La intención oficial es llegar con las mejoras listas para el aniversario de Fernández Oro.

Con estas intervenciones, la ciudad busca modernizar espacios públicos, mejorar la seguridad vial y fomentar medios de transporte más amigables con el ambiente.