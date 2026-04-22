Dos imputados por asaltar e incendiar la casa de una mujer con ella adentro: uno es el primo

El violento hecho ocurrió días atrás en una toma de Fernández Oro. A un vecino le gatillaron en la cabeza, pero las balas no salieron. Los dos quedaron en prisión preventiva.

Dos jóvenes de 18 y 20 años de edad fueron imputados y quedaron en prisión preventiva acusados de haber atacado e incendiado la casa de una chica de 19 años, que estaba sola, a quien golpearon y amenazaron con armas de fuego, además de intentar dejarla encerrada mientras las llamas consumían todo.

El aterrador hecho ocurrió la madrugada del último 14 de abril en la toma Santa Evita de Fernández Oro , y sorprende por su grado de extrema violencia y la corta edad que tienen los involucrados, además porque uno de los agresores es primo de la víctima.

El martes ambos sospechosos , identificados como Pablo Lirio Suárez y Lucas Retamal (el primo) fueron detenidos por la policía como resultado de la investigación policial coordinada por el fiscal Martín Pezzetta. Fue una pesquisa que se hizo en el más absoluto silencio.

Este miércoles les formularon los cargos por una ristra de delitos: “Violación de domicilio, portación ilegal de arma de fuego, incendio con peligro común para los bienes y las personas, daño y tenencia ilegal de arma de fuego”. En la audiencia no se avanzó sobre el posible móvil del violento incidente.

Un ataque feroz

El fiscal Martín Pezzeta describió tres hechos en la acusación. El primero fue por el ataque. Relató que los sospechosos sorprendieron a la mujer mientras dormía y que cuando se levantó alertada por ruidos abrió la puerta fue sorprendida por Suárez, quien portaba una escopeta doble caño, con la que la empujó hacia el interior de la morada. Después ingresaron otras dos mujeres, quienes también la golpearon en el rostro y la cabeza, mientras Suárez le exigía la entrega de dinero.

Aunque no fue todo, porque seguidamente irrumpieron otros sujetos, entre ellos Retamal, armado con una pistola 9 mm con cargador “extendido”.

Sin embargo, lo que continuó después causa escalofríos, porque comenzaron a rociar el interior de la vivienda con un líquido combustible que tenían en bidones, e iniciaron el incendio, cuando aún ella se encontraba adentro tirada en una cama.

Ataque e incendio Oro 5

La dueña de casa intentó escapar, pero Retamal la golpeó con un palo de escoba, impidiéndole salir, y empujándola hacia el fuego.

Pero pudo aprovechar un momento en el que los imputados agredían a un vecino que intentó interceder, para así poder escapar. En ese momento, uno de los sospechosos le habría gatillado dos veces al vecino, aunque las balas no salieron.

Antes de darse escapar, Retamal se apoderó de un equipo de música, que luego fue hallado en su vivienda y es una de las pruebas en su contra.

El segundo hecho tuvo lugar el 21 de abril alrededor de las 9:35 durante un allanamiento en un domicilio del barrio Puente Madera, casa de Retamal. En ese lugar se logró secuestrar un arma de fuego tipo pistola con cargador, calificada como arma de guerra.

En otro procedimiento realizado esa misma mañana, en el domicilio del otro imputado, se secuestró también un arma de fuego tipo revólver calibre 22.

Ataque e incendio Oro 2

Para ambos jóvenes, la calificación legal fue de violación de domicilio, portación ilegal de arma de fuego, incendio con peligro común para los bienes y las personas, daño y tenencia ilegal de arma de fuego, en carácter de autor.

Retamal sumó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas calificadas, mientras que a Suárez se le atribuyó el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal solicitó la prisión preventiva por cuatro meses para los dos imputados por los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. El defensor oficial Marcelo Caraballo no objetó los hechos ni la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva de ambos mientras dure la investigación. Se presume que en esa instancia aparecerán las responsabilidades que les podría caber al resto de los participantes del ataque.