Horror: imputan a un docente de plástica por abuso sexual a 11 alumnas

El profesor fue acusado por episodios durante las clases dictadas entre 2023 y 2024. Se ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de dos meses.

Un docente de una escuela primaria de San Antonio Oeste fue acusado de haber abusado sexualmente de once alumnas durante el dictado de clases . La acusación se basa en los testimonios de los estudiantes que relatan acciones erróneas y tocamientos por parte del profesor de plástica en el aula.

Los episodios tuvieron lugar en las clases dictadas entre 2023 y 2024 , cuando el acusado en un contexto de aprovechamiento de su rol docente, sentaba a las niñas sobre su falda y les habría realizado tocamientos.

Debido a la escala penal pretendida que se enmarca entre los 3 y los 12 años de prisión , la instancia se realizará ante un tribunal colegiado.

La determinación de avanzar hacia un juicio fue tomada hoy martes 21 de abril, una vez que concluyó la audiencia de control de acusación. El hombre será juzgado en un debate oral y público donde se llevará a cabo la presentación de las pruebas para sustentar la acusación por el delito de abuso sexual simple.

PLASTICAA Según los testimonios, los abusos habrían ocurrido durante las clases.

Ayer había comenzado la instancia con la lectura de los 11 hechos imputados y la prórroga de la prisión preventiva del hombre por el plazo de dos meses.

Las condiciones para la toma de testimonios

El magistrado interviniente resolvió no excluir ciertos testimonios pero definió criterios para su incorporación. Las personas adultas declararán sobre cómo tomaron conocimientos de los hechos juzgados y qué acciones realizaron a partir de ello. Pero no podrán reproducir por vías indirectas los relatos de las niñas.

PLASTICA El juez dispuso que las personas adultas no podrán reproducir el testimonio de las niñas menores de edad.

En la misma línea, el juez determinó que no se realizarán preguntas abiertas y estableció que los testimonios de los directivos y profesionales se tomen con las medidas adoptadas y los aspectos técnicos de las pericias. Fundamentalmente, para que no se contamine el relato de las niñas, víctimas directas del delito, con el testimonio de las personas adultas, para mantener la historia genuina de las alumnas.

Además, condicionó la producción de determinada evidencia a que ese material sea puesto previamente a disposición de la defensa, a fin de garantizar su adecuado control.

Respecto a la prueba testimonial, se admitirá la declaración de una veintena de testigos propuestos por las partes, entre ellos personas del ámbito educativo, profesionales intervinientes y personal técnico. El juicio oral estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales.