Conflicto docente: Unter amenaza con paro de 48 horas si no hay acuerdo

Tras las Pascuas, la Unter endureció su postura en el Congreso de Bariloche y ya hay fechas tentativas si no obtienen respuestas del Gobierno. Qué reclaman.

El conflicto docente en Río Negro vuelve a escalar en la antesala de una negociación clave. En el marco del Congreso celebrado este martes en Bariloche , la Unter definió un pliego de condiciones determinante de cara a la reunión paritaria con el Gobierno provincial. Las 18 seccionales coincidieron en que, de no mediar una respuesta positiva este jueves, el sector iniciará un paro total de actividades por 48 horas .

Desde el sindicato advirtieron que no aceptarán “salarios a la baja ni políticas de ajuste”, y responsabilizaron al Gobierno provincial por el agravamiento de la situación.

Las exigencias del gremio en el Congreso, desarrollado en el predio de Amec, establecen como prioridad la recomposición del poder adquisitivo. Entre los puntos más destacados del pliego se encuentran:

Salario inicial: Un piso de $1.400.000 para el cargo testigo.

Un piso de $1.400.000 para el cargo testigo. Actualización automática: Aplicación del IPC al básico de forma mensual.

Aplicación del IPC al básico de forma mensual. Blanqueo: Eliminación de sumas "en negro", exigiendo que todo aumento sea remunerativo y bonificable.

Eliminación de sumas "en negro", exigiendo que todo aumento sea remunerativo y bonificable. Reclamos administrativos: Derogación de auditorías médicas privadas, recategorizaciones automáticas y la devolución de los días descontados por paros anteriores.

congreso Unter Tras el Congreso, este jueves se viene una reunión clave. Foto ilustrativa.

Cuándo sería el nuevo paro docente

La atención está la jornada de mañana, jueves 9 de abril, fecha en la que el Ministerio de Educación recibirá a los representantes gremiales. El mandato del Congreso es claro: sin una oferta que atienda estos puntos, las jornadas de protesta se harán efectivas el jueves 16 y viernes 17 de abril, por lo que los alumnos de los colegios públicos tendrían otro finde XXL involuntario tras las Pascuas.

Además de lo salarial, el gremio ratificó su postura sobre el respeto al 9M y la necesidad de abrir mesas de trabajo específicas para cada nivel y modalidad educativa, buscando dar respuesta a problemáticas edilicias y pedagógicas que atraviesan las escuelas de la provincia.

Polémico debate en el mundo docente rionegrino

La Legislatura de Río Negro puso sobre la mesa un debate que promete sacudir el sistema educativo provincial. Se trata de un proyecto de ley que busca establecer una barrera de dos años de residencia mínima para cualquier docente que pretenda ingresar al sistema formal. La iniciativa, impulsada por la legisladora Lorena Matzen (UCR), pone la lupa sobre el constante desembarco de profesionales de otras provincias que, en muchos casos, terminan desplazando a los egresados de los institutos locales.

Uno de los argumentos más fuertes que sostiene el proyecto es la defensa de la "idiosincrasia local". Según la autora de la iniciativa, la iniciativa no busca ser discriminatoria ni "cerrar la provincia". En diálogo con La Segunda Mañana (AM550), Matzen planteó que "queremos cuidar que lo local, en cuanto a simbología, idiosincrasia, nuestros himnos, geografía e historia, tenga un fin pedagógico estable".

ECP UNTER MOVILIZACION (66) La Justicia desestimó un amparo presentado por Unter por la reorganización de cargos docentes del nivel inicial. Estefania Petrella

El trasfondo es también meritocrático. Según planteó la legisladora, hoy en día, muchos profesionales de afuera llegan con puntajes que los posicionan por encima de los docentes formados en Río Negro, ganándoles el lugar en el listado de cargos. El proyecto busca "equilibrar la balanza" imitando modelos de provincias vecinas como Neuquén y Santa Cruz, donde el arraigo es una prioridad.

Matzen reconoció que el proyecto ingresado generará fricciones inmediatas con el gremio Unter. Sin embargo, la legisladora lanzó un desafío para elevar la discusión: si la residencia mínima no es aceptada, propone implementar un examen obligatorio sobre historia y contenidos regionales como condición de ingreso.

"Nos gustaría que el gremio contribuya a la calidad educativa. Si no están de acuerdo con los dos años de residencia, podríamos debatir, por ejemplo, la implementación de un examen sobre historia y contenidos rionegrinos como condición de ingreso", comentó. En ese sentido, remarcó que se debe focalizar en la calidad educativa y no solo en la cuestión salarial o corporativa.