Alberto Weretilneck anticipó que los docentes cobrarán el aumento que rechazó Unter

El gobernador aseguró que había un compromiso de abonar el aumento y ratificó que se aplicará pese a que Unter lo declaró insuficiente.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó este jueves que las y los docentes rionegrinos recibirán el aumento salarial y las sumas comprometidas, a pesar del rechazo de la Unter a la propuesta salarial. “Vamos a cumplir con lo que habíamos acordado en paritarias, más allá de la decisión del gremio de declarar insuficiente la propuesta. Nuestro compromiso es con cada docente rionegrino”, afirmó.

"La decisión ratifica el rumbo de una gestión que prioriza el cumplimiento de la palabra y el sostenimiento del sistema educativo, aún en un contexto económico complejo y de caída de recursos", afirmaron desde el gobierno provincial.

En este marco, Weretilneck anunció que en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas , comenzando con el primer pago mañana viernes 20.

La medida también incluye mejoras concretas para sectores específicos: 130 escuelas de la Región Andina y Sur tendrán un incremento en el ítem de ubicación que va del 20% al 40%, y se elevaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 km mensuales y supervisores que superan los 2.500 km.

congreso Unter El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que los docentes cobrarán el aumento que rechazó la Unter.

A través de sus redes sociales, el gobernador remarcó que la Provincia sostiene estas decisiones en un escenario adverso: “A pesar de la pérdida de recursos y de las dificultades económicas que atraviesa el país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los trabajadores públicos tengan la mejor remuneración posible”.

La postura de la Unter

El conflicto salarial docente en Río Negro sumó un nuevo capítulo tras la decisión del gremio Unter de rechazar la propuesta presentada por el Gobierno provincial. La resolución fue adoptada durante el Congreso General Extraordinario, donde se definió que la oferta resulta “insuficiente” frente a la pérdida del poder adquisitivo y la compleja situación económica que atraviesa el sector.

Luego de más de 12 horas de debate, la secretaria general, Laura Ortiz, fue contundente al transmitir el posicionamiento del gremio. “Se definió declarar la propuesta del Gobierno como insuficiente, exigir una urgente convocatoria paritaria y, de no concretarse, convocar a un nuevo congreso para el 31 de marzo para retomar las medidas de fuerza”, sostuvo.

Desde el sindicato remarcaron que la propuesta oficial no logra recomponer el salario real de los docentes ni atender las demandas del conjunto del sector. En ese sentido, cuestionaron que el incremento planteado no contempla el impacto de la inflación acumulada ni la pérdida registrada durante 2025.

“Estamos convencidos de que esta no es la respuesta que la docencia está esperando”, expresó Ortiz, quien además apuntó directamente contra el Ejecutivo provincial: “Le exigimos al Gobierno que nos convoque para mejorar la propuesta atendiendo las demandas que tenemos”.

Uno de los puntos que generó mayor malestar es la postura oficial de no modificar la oferta. Según relató la dirigente, el Gobierno ya había anticipado que no habría cambios en la propuesta presentada. “Sabíamos que el Gobierno pretendía que aceptáramos la misma oferta, que no iba a haber modificación”, señaló.