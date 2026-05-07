Las mujeres ganan espacio en la industria petrolera: 346 ya trabajan en la obra VMOS

La industria en hidrocarburo representa un avance histórico de la inclusión de empleadas femeninas. La equidad también es impulsada por la ley 80/20 de trabajo local.

La contratación de mujeres en el proyecto VMOS no se limita a trabajos de administración, sino que se desempeñan en el corazón operativo de la obra.

El avance de la industria petrolera de la mano de la obra del VMOS en la provincia de Río Negro , no sólo representa la creación de trabajo genuino para los rionegrinos, sino que también constituye una oportunidad laboral para las mujeres del territorio provincial. A partir de la decisión política de defender el empleo local , actualmente 346 mujeres se desempeñan como trabajadoras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur .

Se trata de un avance significativo en un sector históricamente masculinizado y con escasa participación femenina. La contratación de mujeres en puestos claves de la infraestructura busca transformar el crecimiento del shale oil en exportaciones de petróleo a gran escala desde el Atlántico.

Históricamente, la construcción se constituye como uno de los rubros con menor participación de mujeres en Argentina. Informes especializados señalan que las mujeres representan cerca del 6,8% del total del rubro , pero esa participación cae considerablemente cuando se identifica el trabajo en obra .

Por esta razón, los números del proyecto Vaca Muerta Oil Sur representan un salto relevante, ya que una sola obra estratégica reúne a 346 mujeres, frente a los promedios nacionales conocidos. Estas cifras colocan a Río Negro como una provincia que transforma su realidad para una mayor equidad en oportunidades.

mujeres vmoss Las trabajadoras no solo se desempeñan en puestos administrativos, también ejercen sus labores con casco, oficio, presencia en campamento y tareas concretas.

En esa línea, la contratación de mujeres para la industria de hidrocarburos se debe a una decisión política provincial con la Ley 80/20. Se trata de la normativa impulsada por el Gobierno de Río Negro para priorizar la mano de obra local en proyectos estratégicos. La defensa de los puestos laborales generados en la provincia permite una dinamización de la economía local, que fomenta el progreso de sus habitantes.

La importancia de la defensa del empleo local con la ley 80/20

La Ley 80/20 de trabajo local también tiene un componente de inclusión laboral al establecer la participación mínima de mujeres y diversidades dentro de los esquemas de contratación alcanzados por la norma.

mujeres vmos La ley 80/20 de empleo local fue clave para la contratación de rionegrinas.

La importancia del dato no reside únicamente en la cantidad de trabajadoras, sino en el tipo de empleo que desempeñan las mujeres. No solo abarca la participación administrativa, técnica o profesional, sino de mujeres incorporadas al corazón operativo de la obra: trabajadoras con casco, oficio, presencia en campamento y tareas concretas dentro de una de las inversiones más importantes de la provincia.

Los números a nivel nacional ponen en relieve la importancia de la transformación laboral. Mientras en Argentina la presencia de mujeres en obra continúa siendo minoritaria, Río Negro refleja una experiencia concreta donde la infraestructura, el empleo local y la igualdad de oportunidades conforman un camino en común.

vmoss

Una transformación para la igualdad de oportunidades

“El VMOS no solo construye una nueva matriz energética y exportadora: también abre una puerta laboral en sectores donde durante años muchas mujeres no tuvieron lugar”, destacaron desde el gobierno provincial.

La contratación de 346 mujeres obreras en el proyecto VMOS no sólo representa un avance estratégico para el desarrollo energético del país, sino que también demuestra que el crecimiento económico puede combinar la generación de empleo genuino, ampliar las oportunidades laborales y romper las barreras históricas de uno de los sectores más masculinizados de la economía.