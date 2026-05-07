Quién era la joven que murió en el choque de Mengelle y Circunvalación

Las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos que despiden a la mujer de 20 años. “Qué difícil que se nos va a hacer esto sin vos” expresaron.

Durante la noche del miércoles, se desató una tragedia en las calles de Cipolletti . Alrededor de las 22.15 horas, una joven de 20 años murió tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la intersección de Circunvalación y Mengelle . La víctima fue identificada como Camila Ailén Contreras y las redes sociales se llenaron de dolorosos mensajes de despedida por parte de su familia, amigos y de la comunidad.

El accidente fatal surgió cuando Camila circulaba en moto y chocó de frente con un automóvil. El siniestro vial involucró a dos rodados que transitaban por calle Arturo Illia en sentidos contrarios. Mientras el automóvil, conducido por un masculino de 30 años, avanzaba de este a oeste, la motocicleta de 110 cc que manejaba Camila lo hacía en sentido contrario, de oeste a este. Por razones que aún investiga la Justicia de Río Negro , ambos vehículos impactaron prácticamente de frente.

El trágico hecho ocurrió en un contexto climático adverso. Al momento del choque en Cipolletti , caía una lluvia intensa en el sector, lo que pudo haber influido en las condiciones de manejo. El personal policial que llegó al lugar constató los rastros del impacto en la parte frontal del automóvil, evidencia clave que quedó bajo resguardo de la investigación por homicidio culposo .

choque fatal Los dos vehículos involucrados en el choque impactaron de frente.

De forma inmediata se llamó a una ambulancia, que llegó en escasos minutos. El médico a cargo constató el fallecimiento de Camila en el lugar, como consecuencia directa del impacto.

Las dolorosas despedidas en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos, despedidas y anécdotas compartidas con la joven. La hermana de Camila publicó un doloroso mensaje en Facebook para despedirla: “Con lágrimas en los ojos me despido de vos hermanita. Espero donde estés, estés muy bien. Qué difícil que se nos va a hacer esto sin vos”.

chica choque La mamá y la hermana de Camila, publicaron emotivos mensajes en redes sociales.

El mensaje continuó con sentidas palabras sobre el dolor que significará su ausencia y el desolador panorama que dejó en su familia. “Te voy a extrañar muchísimo, hermanita. Danos muchas fuerzas, sobre todo a la mamá que está destruida. Ahora sí descansá en paz y volá alto, nunca te voy a olvidar. Siempre presente en mi corazón. Te amo, Camila Ailen Contreras”.

La mamá de la víctima también eligió las redes para publicar un breve y doloroso mensaje de despedida: “Hija hermosa ¿por qué mi vida?, ¿por qué?, si tenías toda la vida por delante. Me dejaste destruida, ya no quiero seguir en esta vida sin vos, no puedo”.