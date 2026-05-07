Revolución frutícola en Cipolletti: inauguran un centro inteligente único en la Patagonia
Tres Ases inauguró un centro de climatización en Cipolletti que optimiza la cadena de frío y suma la banana a su operación.
Cipolletti suma un nuevo hito productivo. Con la presencia del intendente Rodrigo Buteler y el gobernador Alberto Weretilneck, quedó inaugurado un moderno Centro de Climatización Inteligente de Frutas que promete transformar la logística y conservación en la región.
La inversión, impulsada por la familia Grisanti a través de la firma Tres Ases, refuerza el perfil productivo de la ciudad y apunta a mejorar la calidad de frutas que llegan al mercado durante todo el año.
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El nuevo centro cuenta con nueve túneles de climatización de última generación, diseñados para controlar con precisión cada etapa del proceso de maduración y conservación.
Esta tecnología permite optimizar la cadena de frío, garantizar mejores condiciones de almacenamiento y lograr fruta en su punto justo para la comercialización.
Un paso clave: llega la banana
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación de la banana a la operación de la empresa, en alianza con Tropical Argentina.
Se trata de la fruta más consumida del país, lo que amplía significativamente el alcance de Tres Ases y fortalece su rol dentro del mercado nacional.
Impacto directo en la región
Desde la propia Patagonia, el centro permitirá abastecer de manera eficiente a Río Negro y Neuquén, asegurando disponibilidad constante y calidad homogénea.
Además, se espera que la iniciativa genere empleo local y consolide a Cipolletti como un nodo clave en la cadena frutícola.
Apoyo a la inversión privada
Durante la inauguración, el intendente destacó la importancia del desarrollo productivo en la ciudad.
“En Cipolletti hay obra pública, pero también inversión privada. Esto fortalece una actividad clave que genera trabajo y prestigio para la ciudad”, expresó Buteler.
La puesta en marcha de este centro no solo marca un avance tecnológico, sino que también posiciona a Cipolletti en la vanguardia de la producción frutícola argentina.
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