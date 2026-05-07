Día clave en Cipolletti: entregaron viviendas y arrancó el mega proyecto del Parque Central

Entregaron 31 casas y comenzó la transformación del centro: habrá un Parque Central de más de 4 hectáreas y obras de gas para 192 familias.

Esta tarde comenzó la demolición de estructuras precarias en el predio ferroviario. Foto: Gentileza.

Cipolletti vivió una jornada que promete marcar un antes y un después en su desarrollo urbano . Con la entrega de 31 viviendas en el Distrito Vecinal Noreste , comenzó una transformación que impactará de lleno en el corazón de la ciudad.

El acto contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck , el intendente Rodrigo Buteler y autoridades del IPPV , en un clima cargado de emoción por las familias que accedieron a su casa propia.

La relocalización de familias que vivían en la zona de calle Tres Arroyos permitió liberar un predio clave en el casco histórico. Allí comenzará a tomar forma el nuevo Parque Central .

El proyecto contempla más de cuatro hectáreas de espacios verdes, con sectores para el encuentro, el deporte y la recreación.

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“Queremos transformar el corazón de Cipolletti en un lugar de encuentro para todos”, destacaron durante la recorrida.

Demolición y obras: el cambio ya empezó

Tras la entrega de viviendas, el Municipio avanzó de inmediato con la demolición de estructuras precarias en el predio ferroviario.

“Es uno de los días más importantes para la ciudad. Hoy empieza otra etapa en el desarrollo del centro. La ciudad crece, se transforma y sigue recuperando espacios para los vecinos”, aseguró Buteler.

El objetivo es limpiar, ordenar y avanzar rápidamente con el nuevo espacio público que cambiará la fisonomía de la zona.

Anuncio sorpresa: gas para 192 familias

En medio de la jornada, el intendente confirmó una noticia clave y sorprendió a los presentes: la próxima licitación de la obra de gas para el sector Espejo en el corto plazo.

La iniciativa beneficiará a 192 familias actuales y dejará prevista la infraestructura para futuras conexiones.

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“Buscamos que cada familia del Distrito Vecinal Noreste cuente con los mismos servicios esenciales que cualquier otro punto de la ciudad. Es una cuestión de equidad y de dignidad”, remarcó el jefe comunal.

Un trabajo conjunto que redefine la ciudad

El gobernador Weretilneck destacó el impacto del proyecto y el trabajo articulado con el Municipio.

“Estamos transformando la historia de Cipolletti. Ahora viene un gran trabajo conjunto para que Cipolletti tenga el mejor Parque Central", afirmó.

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Con la recuperación de más de cuatro hectáreas y la llegada de servicios esenciales, Cipolletti inicia una nueva etapa: más verde, más ordenada y pensada para sus vecinos.