Más familias podrán acceder a la escritura de su vivienda del IPPV: el acuerdo que firmaron en Río Negro

El IPPV renovó el convenio con el Colegio Notarial de Río Negro. Se fijó un nuevo valor que regirá durante 2026 y permitirá avanzar en la escrituración de viviendas.

Este martes, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) confirmó que se renovó el convenio con el Colegio Notarial de Río Negro y más familias de la provincia podrán acceder a la escritura de su hogar .

Según detallaron, se estableció un nuevo valor que se mantendrá por todo 2026 y " permitirá avanzar en la escrituración de viviendas sociales , fortaleciendo el derecho a la casa propia en toda la provincia", confirmaron.

Este acuerdo fue firmado por el interventor del IPPV , Mariano Lavin y la Presidenta del Colegio Notarial, Not. María Gabriela Benito . También estuvo presente la coordinadora provincial de Ley Pierri, Daniela Vivas.

De esta manera, confirmaron que el nuevo valor de una escritura de vivienda IPPV, será de $500 mil para todo el 2026.

Luego del acuerdo, Lavin destacó dos claves: "Una la predisposición y colaboración de los escribanos para que esto sea posible y la otra es el precio que se dispuso, el cual es mucho menor al valor de mercado de una escritura"

Además, remarcaron que el costo de la escritura se puede financiar hasta en 15 cuotas sin interés a través de los diferentes planes de pagos dispuestos por el IPPV.

Cómo se puede tramitar una escritura IPPV

Para iniciar el trámite para obtener el título de propiedad se deben acercar a la delegación del IPPV más cercana al domicilio con la siguiente documentación: fotocopia del boleto de compra venta o resolución de adjudicación de la vivienda; fotocopia del DNI de los titulares; constancia de CUIL; fotocopia de un impuesto municipal y de rentas; y certificado de cancelación. En caso de no poseer el último trámite, deberán tramitarlo con una nota de solicitud firmada por los adjudicatarios; copia certificada del DNI de los solicitantes y fotocopia del acta de adjudicación.

Una vez que se presentó la documentación, se elige un plan de pago y luego, el IPPV arma un legajo que se envía al Colegio de Escribanos. Desde el organismo se ponen en contacto con el titular de la vivienda para continuar con el proceso.

Con respecto al tiempo estimado para obtener la escritura, adelantaron que tarda alrededor de seis meses, "siempre y cuando se haya cancelado el pago de la misma", aclararon.

Sin embargo, para el caso de las viviendas colectivas llamadas monoblock o PH, que se construyeron por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) hasta 1993, remarcaron que la escritura es gratuita. Para iniciar el trámite, deberán acercarse a la delegación de su localidad con la misma documentación que se detalló previamente.