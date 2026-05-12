Cipolletti será sede de una jornada clave sobre viviendas eficientes: cómo participar
El encuentro será este 13 de mayo y reunirá a profesionales del sector. Buscan impulsar el ahorro energético y la construcción sostenible.
Este martes 13 de mayo se realizará en Cipolletti la jornada federal “El rol del etiquetado y la construcción sostenible. Eficiencia Energética de Viviendas”.
La actividad apunta a generar un espacio de intercambio sobre nuevas herramientas y tendencias para mejorar el consumo energético en hogares.
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El encuentro está orientado a empresas, constructoras, arquitectos, ingenieros civiles y profesionales vinculados al sector.
Desde la organización destacaron que es una oportunidad para actualizarse y conocer experiencias concretas aplicadas en la región.
Cómo participar
La inscripción continúa abierta, pero requiere completar un formulario para confirmar la asistencia, ya que los cupos son limitados.
Los interesados pueden anotarse a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/e/C8JESDjBDU
Qué temas se abordarán
Durante la jornada se analizará el avance del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas y su implementación en Río Negro.
Además, se presentarán metodologías vinculadas a la construcción sostenible, auditorías energéticas y soluciones para reducir el consumo en edificios.
El encuentro se desarrollará de 8.45 a 13.30 en el auditorio de la Secretaría de Energía y Ambiente, en Los Sauces y Los Arrayanes de Cipolletti, y contará con la participación de referentes provinciales, nacionales y del sector privado.
Una apuesta a viviendas más sustentables
La iniciativa forma parte de una política pública que busca mejorar la calidad de las viviendas, optimizar el uso de energía y promover un desarrollo más sostenible en la provincia.
Además, se compartirán experiencias concretas y casos vinculados a reglamentación térmica, auditorías y soluciones constructivas eficientes.
En ese sentido, destacaron que la propuesta se enmarca en el trabajo que la Provincia viene llevando adelante para consolidar una política pública de eficiencia energética.
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