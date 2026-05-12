Vuelve el Festival de Títeres a Cipolletti: cinco días de magia para todos

Durante cinco días, el CCC será sede de funciones de títeres para escuelas y público general. Habrá obras gratuitas y una muestra abierta con producciones locales. Enterate la grilla completa.

La ciudad volverá a sumergirse en el universo de los títeres con una nueva edición de uno de los encuentros culturales más convocantes del calendario local. Del 18 al 22 de mayo, el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) será sede del 18° Festival de Títeres , una propuesta que reunirá a artistas de distintos puntos del país y que promete cinco jornadas cargadas de historias, creatividad y emoción.

El evento, que ya es un clásico para la comunidad educativa y las familias, contará este año con la participación de más de 7.500 estudiantes de unas 70 instituciones, entre maternales, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias. A lo largo de la semana se desarrollarán 33 funciones correspondientes a 13 obras, con una programación pensada especialmente para distintos niveles educativos.

Del 18 al 22 de mayo en el Complejo Cultural Cipolletti con entrada libre y gratuita.

Una grilla intensa con funciones durante toda la semana

Las actividades comenzarán el lunes 18 de mayo con funciones destinadas a nivel inicial. Desde las 9:30, en la Sala Cine, se presentará “Poroto el Semillo” del grupo Fresca Viruta, mientras que en simultáneo la Sala Teatro ofrecerá “Karün”, de Abrojo Teatro. Por la tarde, se sumarán propuestas como “Rojo”, de La Tramoya, manteniendo la dinámica de funciones paralelas.

El martes 19, el foco estará puesto en el nivel primario. Obras como “Una hazaña desde el balcón” y “Una de gauchos y piratas” integrarán la programación junto a nuevas funciones de “Karün”, consolidando una oferta variada que combina humor, aventura y reflexión.

El miércoles 20 continuará la agenda para escuelas primarias con títulos como “Protocolo Constantinopla”, del Teatro de Térsites, y “La puerta que chilla”, de Fundación Cultural Patagonia, ambas con múltiples funciones tanto en turno mañana como tarde.

El jueves 21, la programación volverá a centrarse en el nivel inicial. Se destacan propuestas como “Bom Borom Bom Bom”, de Banda Espuma, y “Jacinta y el duende de la siesta”, de la Compañía Terraquea, además de nuevas presentaciones de “Rojo”.

Finalmente, el viernes 22 se desarrollará la jornada de cierre con una agenda más diversa. Durante la mañana y la tarde habrá funciones para nivel secundario y maternal, con obras como “Clásicos del Rock Nacional”, “Belisario y el violín” e “Historias dentro de una almohada”.

titeres.jpg Titiriteros de toda la región participarán del clásico festival anual en Cipolletti. (Foto: archivo)

Funciones abiertas y gratuitas para toda la comunidad

Si bien la mayor parte del festival está destinada a instituciones previamente inscriptas a través del Consejo Provincial de Educación, habrá dos funciones abiertas al público general el viernes 22 de mayo.

A las 18 se presentará “Historias dentro de una almohada” en la Sala Visuales, mientras que a las 19 será el turno de “Protocolo Constantinopla” en la Sala Cine. Ambas propuestas están pensadas para todo público y representan una oportunidad para que las familias puedan sumarse a la experiencia del festival.

Las entradas son gratuitas, pero deben retirarse con anticipación en la boletería del CCC. Estarán disponibles desde el lunes 18 de mayo, en el horario de 15 a 21, mientras que el miércoles y jueves se podrán retirar también por la mañana, de 11 a 21.

E.C.P CCC (3) Todas las funciones se realizarán en el CCC con entrada libre y gratuita. Estefania Petrella

Concurso y muestra: el protagonismo de las escuelas

En el marco del festival, este año se sumó además un Concurso de Construcción de Títeres y Retablos, dirigido a instituciones educativas públicas y privadas de nivel inicial, primario y educación especial.

La convocatoria tuvo una gran respuesta: se presentaron 510 títeres, cinco retablos y una construcción colectiva, lo que refleja el fuerte compromiso de las escuelas con la propuesta artística.

Los trabajos seleccionados formarán parte de una muestra abierta al público que se podrá visitar durante toda la semana del festival, entre las 17 y las 20. Además, las producciones recibirán reconocimiento institucional, con la entrega de premios y menciones especiales.