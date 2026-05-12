A rezar más que nunca: Naty no pudo ser conectada al corazón artificial, ¿y ahora?

La cipoleña se encuentra en la lista de emergencia nacional para un trasplante cardíaco. Cómo sigue su caso ante otra complicación. Renuevan cadenas de oración.

La joven cipoleña, que se encuentra en la lista de emergencia nacional para un trasplante cardíaco , atraviesa horas complicadas en un centro de alta complejidad en Buenos Aires, pero su familia conserva la fe intacta y se renuevan las cadenas de oración .

Aunque se esperaba que este domingo fuera intervenida para estabilizar su cuadro, un hallazgo médico de último momento obligó a los profesionales a frenar la operación.

Nathalia padece una insuficiencia cardíaca severa , una condición en la cual su corazón ya no posee la fuerza necesaria para bombear sangre de manera autónoma al resto del cuerpo.

Actualmente, su vida depende de un equipo ECMO-VA (oxigenación por membrana extracorpórea), un dispositivo de asistencia temporal que oxigena la sangre y ayuda al funcionamiento del órgano.

El motivo de la suspensión de la intervención

Sin embargo, debido a su cuadro de salud, el equipo médico determinó que Nathalia requiere de una tecnología más avanzada y de mayor permanencia: el Berlín Heart Excor.

Este dispositivo, conocido popularmente como "corazón artificial", permitiría reemplazar las funciones del órgano de forma más eficiente mientras se aguarda la aparición de un donante compatible.

El motivo de la suspensión fue una lesión inesperada. A pesar de que todo estaba listo para el procedimiento de alta complejidad, la cirugía debió ser suspendida.

Según informó su hermana, Cintia, los médicos detectaron una herida en uno de sus pulmones. Esta complicación pulmonar representa un riesgo adicional que debe ser resuelto antes de proceder a la conexión del equipo artificial. "Antes de proceder a la intervención hay que sanarla", explicaron desde su entorno familiar, quienes mantienen la esperanza y han iniciado cadenas de oración solicitando fuerzas para la joven.

La espera por un trasplante en emergencia nacional

El caso de Nathalia ha conmovido a la comunidad de Cipolletti y la región. Al estar en la categoría de "emergencia nacional" del INCUCAI, la joven tiene prioridad absoluta en la lista de espera, pero la escasez de donantes y la complejidad de su cuadro actual hacen que cada minuto cuente.

El objetivo inmediato de los médicos es estabilizar su función pulmonar para poder concretar la operación del Berlín Heart. Una vez conectada a este sistema, Nathalia podría ganar el tiempo necesario para que llegue el corazón que le permita salvar su vida.

“Seguimos pidiendo por ella y que Dios le de fuerzas”, manifestaron al sitio Cipo 360 desde el entorno familiar sin perder la fe.